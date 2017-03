Rodeiro siembra truchas

Técnicos de la Xunta soltaron en el día de ayer truchas en el río de Rodeiro con el objetivo de que estas críen en el trecho de la localidad y en el lago próximo a la Casa do Concello y así se pueda repoblar el río con beneficios para los pescadores. Además, es una ventaja para que la Sociedade de Caza e Pesca de Rodeiro organice cursos de iniciación a la pesca.

En el día de ayer técnicos de la Xunta procedieron a soltar truchas en el río Rodeiro que pasa por la localidad, concretamente en el trecho que transcurre entre la avenida Aviador Gumersindo Areán y el cruce de la carretero de Agolada, que corresponde a a toda la zona nueva del paseo, que incluye el lago próximo a la Casa do Concello.



Hace semanas de que la concejalía de Medio Ambiente de la administración local solicitó que se declarase el lugar como zona de pesca sin muerte. Una vez admitida por la Xunta, el Concello solicitó al Servicio de Conservación da Natureza de Pontevedra la repoblación de este río con truchas. Durante el día de ayer técnicos de la administración autonómica soltaron truchas con la intención de que estas permanezcan en esta zona donde se puede pescar pero sin muerte a modo de criadero y que luego se desplacen por todo el río para que así los pescadores tengan más posibilidades de realizar capturas.



Cursos de iniciación



Además, según el alcalde rodeirense, Luis López, otro de los principales objetivos es que los niños se acerquen a esta zona para aprender a pescar y se puedan encontrar con truchas, pues si no las hay el objetivo de que esta zona se convierta en un lugar dedicado al aprendizaje de pesca no tendría sentido. Por esa misma razón, asegura que desde la Sociedade de Xaza e Pesaca de Rodeiro se prevé organizar cursos de iniciación a la pesca para todos aquellos que estén interesados. Asimismo, con el inicio de la campaña de pesca del presente año se inauguró este espacio para la pesca, una de las pocas novedades que hay este año en la comarca con respecto a este deporte.