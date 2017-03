Lalín congregará a más de medio millar de bailarines en el festival 'Stars Dance'

Del 7 al 9 de abril, Lalín se convertirá "en la capital de danza de Galicia", como indicó la directora de la Asociación Adeixa, Liana Rigón, durante la presentación, ayer, del certamen Stars Dance Galicia, que ha escogido la cabecera comarcal dezana como escenario de su primera edición en tierras gallegas. Rigón señala que el concurso contará con la participación de 550 bailarines, en torno a la mitad procedentes de escuelas portuguesas. Es obvio, si se tiene en cuenta que Adeixa lleva años organizando el certamen Dancerveira, en la localidad lusa de Vila Nova da Cerveira.



Así, destaca la asistencia de escuelas de Oporto y de su área de influencia (Braga, Barcelos o Fafe), pero también de otros centros con sede en Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña o Ferrol, amén de las lalinenses Máisquedanza (que colabora en la organización) y Scene Ballet. La repercusión de Stars Dance Galicia traspasa incluso las aguas del Atlántico, pues hubo gente que solicitó información desde Sudamérica, interesada por la ubicación de Lalín al pie de la Vía de la Plata.



Rigón insiste en que "Lalín, para el tamaño que tiene, cuenta con un panorama muy consolidado en cuanto al mundo de la danza", ya que las dos compañías con sede en el municipio participan en buena parte de los certámenes nacionales y obtienen excelentes resultados. Además, el año pasado fue sede de una fase clasificatoria para el festival de Anaprode. La directora del evento presentó la programación de Stars Dance junto a la edil de Cultura, Lara Rodríguez Peña, y las profesoras de Máisquedanza Marta Maceira y Yolanda Ogando. Precisamente, este colectivo participará de forma muy activa en la organización de los tres días del certamen, pues va a desplegar una red de voluntarios que informen a los bailarines y a sus acompañantes de en qué zonas se encuentran restaurantes, cafeterías y otros servicios que puedan necesitar durante su estancia en la capital dezana.



Artistas, no atletas



Rigón quiere destacar la colaboración del Concello de Lalín así como la de la Diputación, que en este caso es más simbólica. Destaca, también, el apoyo de profesores con una trayectoria muy reconocida a nivel nacional e internacional y que vendrán a Lalín a impartir talleres de trabajo intensivo ( workshops). Al mismo tiempo, recalca que los jóvenes que van a participar en Stars Dance "son artistas, no atletas". Añade que en la época actual los estudiantes de danza se consideran deportistas, y sus profesores son vistos como entrenadores, cuando en realidad "los estudiantes de baile son artistas por excelencia, no deportistas federados ni olímpicos". Agradece, por eso, que los medios de comunicación incluyan este tipo de certámenes en sus secciones de local o cultura, en lugar de incluirlo en las páginas de deportes.