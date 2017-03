A Estrada se juega el futuro del Plan Xeral el día 6 en el fallo del TSXG a los tres últimos recursos

El Concello de A Estrada se juega el futuro del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) el próximo jueves, 6 de abril. Es la fecha elegida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para efectuar la votación y el fallo de los tres últimos recursos presentados contra el documento urbanístico en vigor que piden su anulación total. Se trata de tres recursos presentados por la Asociación Estradense de Defensa do Rural e o Urbano (Aedru) y dos particulares.



La lentitud de la Justicia ha demorado este señalamiento dos años. De hecho, las partes presentaron el correspondiente escrito de conclusiones en marzo de 2015. Desde entonces, se ha aguardado con expectación un dictamen judicial que todo parece indicar que se producirá dentro de unos días. Le corresponderá a tres magistrados dirimir por mayoría quién tiene la razón. Concluirá así el periplo judicial autonómico de tres recursos contenciosos que pretenden anular el documento urbanístico actualmente en vigor en A Estrada. Atrás quedan la presentación de documentación por parte de las partes, el análisis del expediente, la presentación de los escritos de parte que explicitan sus respectivas posiciones y, después de este, el escrito final de conclusiones que se presentaron en marzo de 2015.



Aunque no se trata de los primeros recursos que afronta la administración local en relación con el Plan Xeral de A Estrada, sí que son los tres más importantes ya que van contra todo el documento urbanístico y no solo parcialmente, como ocurría con los otros siete recursos contenciosos que ya afrontó la administración, logrando hasta el momento salir airosa de todos los fallos judiciales dictados al respecto.



Ninguno de ellos tenía la trascendencia del que se espera para el próximo jueves. Si el alto tribunal gallego le diese la razón a quienes impulsaron los tres recursos que todavía están pendientes de resolución judicial, A Estrada pasaría a engrosar la lista de municipios gallegos cuyo documento urbanístico fue echado por tierra por sentencia judicial: Vigo, Ourense, Teo y Carballo, entre otros.



En caso de que así ocurra, A Estrada podría tener que volver a las antiguas Normas Subsidiarias de 1978, diseñadas por Juan Rico Lenza. Sería un duro varapalo para un Concello que había retomado la concesión de licencias tras los interminables años de paralización urbanística que atenazaron a A Estrada en plena expansión urbanística e incluso en los primeros años de la crisis, en unos años convulsos en los que volvieron a estar vigentes las Normas Subsidiarias de Rico Lenza hasta que un decreto de la Xunta de noviembre de 2006 suspendió su vigencia y se aprobó la normativa provisional hasta que una sentencia del TSXG anuló a finales de 2009 el decreto autonómico, siendo ratificada por otra sentencia del Tribunal Supremo a finales de 2012. El actual PXOM se aprobó en junio de 2013 y entró en vigor en septiembre de ese mismo año.