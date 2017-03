Diseño y Creación, próximo reto del campus de Pontevedra para ampliar sus titulaciones

"Recuperar una parte de los estudios de Bellas Artes, cuando en el centro se impartía una especialidad de diseño y audiovisuales", además de contribuir al "despegue de la especialización del campus de Pontevedra como Campus Crea s2i". Son los argumentos que la facultad pontevedresa esgrime para lograr, en el curso 2019-2020, incrementar la oferta universitaria local con la implantación del grado en Diseño y Creación.



Es la principal demanda que plantea el campus local para entrar en el futuro mapa de titulaciones de las universidades. El Consello de Goberno ya ha aprobado la "declaración de interés" de este nuevo ciclo formativo en Pontevedra, al tiempo que acordó la puesta en marcha, ya desde septiembre próximo, de tres nuevos máster: El Interuniversitario en Especialización, Investigación e Innovación en Educación Infantil e Primaria, presentada por la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte; el máster en Social Media Management e Creación de Contidos Dixitais, por parte de la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación; y el de Deseño e Dirección Creativa en Moda. Este último máster comenzará a impartirse el próximo curso en la Facultade de Belas Artes, como preámbulo del futuro grado, pero también como sustituto de la antigua Esdemga (Estudios Superiores en Deseño Textil e Moda de Galicia), titulación propia de la Universidade de Vigo, cuya extinción acaba de ser acordada.



Ciencias do Deporte



El grado de Ciencias da Actividade Física e do Deporte ha abierto la inscripción para sus pruebas físicas de acceso, que servirán para seleccionar a los cien alumnos de primero del próximo curso. El plazo se cierra el día 20 de abril y el 12 de mayo saldrá la lista de admitidos para los exámenes, que serán el 25 de mayo o el 22 de junio en la propia facultad y el CGTD.