Cuiña afirma que nadie entendería que el PP negase una negociación de los presupuestos

La corporación municipal de Lalín celebra mañana el pleno ordinario de marzo sin que el Partido Popular se haya pronunciado sobre las negociaciones abiertas con el grupo de gobierno por los presupuestos de este año. Desde la primera y única reunión entre ejecutivo y grupo de la oposición pasó casi una semana y los populares están analizando todavía el denso documento económico, sin que hasta la fecha hayan querido desvelar su opinión sobre el mismo o del ofrecimiento del cuatripartito a negociarlos 431.000 euros consignados para inversiones. Sobre este asunto se pronunció ayer el alcalde, Rafael Cuiña, en una emisora de radio, donde señaló que "respeta" los tiempos del Partido Popular y que cree que el grupo municipal está mirando el documento presentado hace una semana. El regidor asegura que no va inmiscuirse en las decisiones de otros, pero sí cree que el PP debería dejar clara su posición. "Nadie entendería que no quisieran sentarse a negociar", dijo.



Auditorio y Plan Concellos



Por otro lado, ayer estaba previsto que la junta de gobierno local aprobase los proyectos del Plan Concellos de la Diputación provincial para este año, mediante el que dispondrá de un total de 1.516.882 euros frente a los casi 1,7 millones del pasado ejercicio. Sobre la reparación del edificio del auditorio el mandatario local recordó que inicialmente Intervención frenó la posibilidad de sacar por vía de urgencia los daños del Salón Teatro detectados la semana pasada. Respeta los criterios de los técnicos, pero reconoce la frustración que le produce no poder acometer una intervención cuya emergencia está más que justificada puesto que los dos espacios que integran el edificio público están inutilizados. "A veces da la sensación de que estás dando cabezazos contra muros administrativos", recalcó, además de citar que en este asunto el gobierno cuenta con el respaldo del PP. Sobre la petición de comparecencia pedida por este grupo sobre el uso y destino del material restante del fresado de la Rolda Leste dijo que recabará información por no ser una competencia directa suya y cree que la iniciativa popular se enmarca dentro del "juego político".