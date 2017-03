El Concello asesora a los afectados sobre la suspensión de las expropiaciones de la LAT

La Consellería de Industria convocó ayer en el consistorio lalinense a los primeros propietarios de las fincas afectadas por el proyecto de la Línea de Alta Tensión (LAT) O Irixo-Lalín para el pago del justiprecio del proceso expropiatorio. El Concello remitió a los vecinos un documento, con el que, los que lo deseen, puedan reclamar ya la suspensión del proceso en base a la sentencia que da la razón a la administración municipal en la negativa a conceder a Gas Natural-Fenosa licencia de obra para la LAT.



El escrito, dirigido a consellería y Xurado de Expropiación de Galicia, expone la conveniencia de la suspensión del proceso en base al citado fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra. Es más, el abogado contratado por el ayuntamiento para este caso, Miguel Diéguez, entiende que la paralización de las expropiaciones debía haberse realizado ya de oficio. En todo caso, se recuerda que la sentencia fue recurrida por la empresa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y que a tal recurso se ha opuesto el Concello por medio de oposición ante el mismo tribunal.



Por la sala de prensa del consistorio comenzaron a pasar los primeros de los afectados de las 114 fincas del proyecto que amenaza al bosque de Casas Vellas. Para ayer estaban citados los dueños de 27 predios, entre los que figuran 9 de las que se desconoce su legítimo titular. Además de representantes de la Xunta y de la compañía eléctrica, hasta el consistorio se desplazó el delegado territorial de Industria, Ignacio Rial, quien indicó que no apareció ninguno de los titulares de las fincas cuyo propietario no fue identificado. Rial comentó que algunos de los afectados se interesó por conocer qué pasaría en caso de que se concretase un cambio de trazado y que estas personas fueron informadas de que de ser así tendrían derecho a reclamar la reversión de sus propiedades. Otros, según el representante de Industria, preguntaron por qué la Xunta no había tomado la decisión de paralizar el proceso. En este caso se transmitió a los propietarios de las fincas que solo ellos podían reclamar la suspensión, pues la consellería debía cumplir con la tramitación y continuar con el proceso expropiatorio.



La citación para el pago del justiprecio por la imposiciones de servidumbres de paso de la LAT continúa hoy en el consistorio lalinense con la citación de los dueños de 18 fincas. Para el 4 de abril están convocados los titulares de 23 predios y de otros tantos los días 5 y 6 del próximo mes.