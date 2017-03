La comisión de fiestas saca a concurso su cartel

La Asociación da Comisión de Festas de Silleda convoca un concurso para elegir el cartel que anunciará las Festas de Verán 2017. Las bases se colgarán en la página web del Concello y ya se remitieron a los centros educativos. Entre los requisitos, se indica que el tema debe estar vinculado a los festejos.



Cada concursante podrá presentar dos obras como máximo, y éstas deben contener la leyenda "Festas patronais de Silleda, do 6 ao 9 de xullo". Los trabajos pueden entregarse en la Casa da Cultura hasta el 12 de mayo. Se otorgará un único premio de 300 euros en vales de compra para gastar en los establecimientos que aparezcan en el libro de publicidad de estas fiestas. Los requisitos indican, además, que las obras deben ser inéditas, estar en formato vertical, soporte rígido y tamaño DIN A3. Las propuestas han de entregarse en sobre cerrado y en su interior se incluirán los datos del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y número de teléfono).



El jurado estará compuesto por un experto en la materia, representantes de diversas asociaciones o grupos y miembros de la comisión de fiestas. El fallo se dará a conocer el 20 de mayo. El cartel ganador no se devolverá a su creador, ya que éste cederá sus derechos sobre la propuesta a la comisión de fiestas. Las obras que no resulten premiadas pueden retirarse en un plazo de 15 días. En caso contrario, la comisión dispondrá de ellas.