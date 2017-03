Animalistas y Concello se oponen al uso de animales en un circo, que amenaza con denunciar a A Estrada

La polémica y la incertidumbre pesan sobre la actividad de un circo con animales que ha radicado su carpa en un terreno privado de A Baiuca, en A Estrada, con la intención de llevar a cabo a las 19.00 horas de esta tarde la primera de las 6 funciones previstas entre hoy y el domingo. En la mañana de ayer, la Asociación Animalista Libera solicitaba públicamente que el Concello de A Estrada vete el espectáculo circense con animales de ese circo, recordándole que el municipio fue declarado "municipio libre de circos con animales" a raíz de una moción que presentó en su día la edil de Móvete, Mar Blanco, y que -tras varios intentos- cosechó el apoyo unánime de las demás fuerzas políticas para rechazar que los animales fuesen utilizados en espectáculos de esa naturaleza, agregándosele a la moción una coletilla que indica expresamente que su contenido no era aplicable a la Rapa das Bestas. Pues bien, el gobierno local anunció ayer su intención de hacer cumplir el acuerdo plenario, volviéndole a comunicar formalmente al Circo de Vienna que A Estrada es un municipio "libre" de espectáculos circenses en los que se utilicen animales.



Y no es la primera vez que se lo dice. De hecho, según indicó el teniente de alcalde Juan Constenla, ya se lo indicó informalmente cuando el Circo de Vienna presentó por escrito la solicitud de autorización para radicar la carpa en un espacio público. Le hizo saber que no era posible si iba a realizar un espectáculo con animales precisamente por la citada moción. Según Constenla, el circo retiró entonces el escrito que había presentado.



En cambio, el representante del Circo de Vienna, José Antonio Fernández González, señaló ayer que el Concello le dijo por escrito que si se asentaban en un terreno municipal le iban a denegar el permiso. Verbalmente, agrega, le indicaron que en terreno privado no se opondrían. De ahí que, según explicó Fernández, el circo optase por llegar a un acuerdo con un propietario para asentar la carpa en un terreno de A Baiuca.



La problemática falta de agua



Lleva allí "tres días" y se está enfrentando a un "problema grande": no hay agua. Las obras efectuadas en A Baiuca y en la carretera motivaron, según Fernández, que se retirasen las bocas de riego. Solo hay una boca de incendio del otro lado de la carretera pero la goma no puede cruzar la calzada. Así las cosas, llevan 3 días "sin agua" y refrescando a las 5 serpientes y a los 5 cocodrilos del circo a la vieja usanza, como hace años, concubos de agua. Aun así, lamentan que a causa de esto están "deshidratándose". "No queremos nada regalado" sino "pagado", subrayó. Indignado por que "no se dignen a darnos agua", proyecta denunciar la situación ante la Guardia Civil. Subraya que el tiene a sus animales "certificados por Seprona y la Xunta, con su documentación en regla" y defiende que el Concello no puede oponerse a que se lleven a cabo las funciones previstas. Si no, defiende, "se estarán vulnerando derechos fundamentales" -conculcando "el derecho a la libre sociedad"- y, de acuerdo con los gastos sufridos "si nos quitan la licencia" -que el Concello no le ha otorgado para desarrollar esa actividad, según aseveró ayer Juan Constenla- "nos veremos en los tribunales", aseguró Fernández.



No sería la primera vez que los tribunales le dan la razón a los circos que recurren la decisión de un ayuntamiento de denegarle la licencia de actividad para desarrollar un espectáculo con animales. Parece que las administraciones locales no son competentes en la materia y que la norma que lo prohibe debería ser de rango superior.



Pero, en cualquier caso, la polémica está servida. El circo quiere llevar a cabo el espectáculo y Libera, Móvete y gobierno indican que A Estrada es un municipio "libre de circos con animales", en virtu de un acuerdo plenario similar al que también adoptó en su día el Concello de Lalín. Ayer, Libera le proponía al gobierno otorgarle al circo una autorización parcial que le permita llevar a cabo el espectáculo circense "siempre y cuando no se incluya el empleo de los reptiles que porta". El circo, en cambio, quiere efectuar un espectáculo de exhibición: exhibirlos en la pista.



Libera recuerda el acuerdo plenario que se opone a los "números de circo que sometieran a los animales, habitualmente adiestrados y cautivos de una forma degradante y cruel" y pide que se vete la "instalación de cualquier tipo de publicidad en mobiliario público",medida que "se podría extender al uso de vehículos de megafonía como sucede en otras localidades". Libera advertía que la empresa "transporta animales considerados potencialmente peligrosos" y dudaba de "las medidas de seguridad y bienestar animal" que les dispensa por ejemplo a "caimanes", que "cumplen con las características de animal potencialmente peligroso incluidas en el decreto sectorial autonómico". Cuestiona que "desde el gobierno local no se exija al responsable del terreno" donde se radica "la carpa y todo el séquito, un seguro adicional como responsable civil subsidiario".Se esperaba "ver un circo sin animales".Se opone al uso de animales "silvestres en cautividad como reclamo promocional o sometidos a circunstancias completamente ajenos" a su "comportamiento natural".