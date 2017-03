"Extraordinarios resultados", para el gobierno local

En el encuentro de ayer con los profesionales estuvo el alcalde, Rafael Cuiña, así como los concejales Francisco Vilariño (Turismo) y Tomás Vilariño (Novas Tecnoloxías). El responsable del área municipal de Turismo destacó que los "magníficos" resultados no hacen más que mostrar que el Cocido "goza de mejor salud que nunca" y apoya esta aseveración destacando que la de este año fue la fiesta "con más afluencia de la historia o que se estableció el récord de cocidos servidos en los restaurantes". Dijo que el éxito es colectivo y que reside en todo el pueblo por los beneficios que aporta al municipio y a la hostelería en particular. "La inigualable calidad de los productos que se ofrecen en nuestros restaurantes sienta las bases para garantizar este éxito", adujo Vilariño, que a modo de reflexión personal dijo que "éste es uno de los principales factores diferenciadores". Y agradeció el "enorme trabajo de Tomás Vilariño" y del departamento municipal de Informática por desarrollar una aplicación de provecho para los hosteleros que si no fuese asumida por el Concello sería muy costosa para los profesionales.



El alcalde indicó que los "extraordinarios resultados" del Mes do Cocido avalan una vez más que el "esfuerzo de los restauradores y en general de todo el pueblo de Lalín por ofrecer el mejor servicio y los mejores productos tiene su recompensa". En este sentido quiso poner el acento en que cada vez son más personas las que se acercan a Lalín "para degustar el mejor cocido y la satisfacción con la que marchan también es mayor", declaró el mandatario lalinense.