Comerciantes de Soutelo y patronal de Vilapouca se unen a los vecinos en defensa del centro de salud

Las llamadas a la tranquilidad y las garantías de continuidad del centro de salud de Soutelo de Montes ofrecidas por Servizo Galego de Saúde (Sergas) y Concello de Forcarei no han logrado disipar la preocupación vecinaly empresarial por un hipotético cierre del centro de salud de Soutelo de Montes que, a tenor de lo indicado en la última semana, las administraciones autonómica y municipal descartan "a corto plazo". Tanto es así que la práctica totalidad de los comerciantes de Soutelo y de los industriales del polígono empresarial David Raposeiras de Vilapouca están preocupados por la continuidad del consultorio soutelano y, por eso, participaron en la jornada del lunes en una reunión con representantes vecinales de la Asociación Sociocultural O Can de San Roque. En la sesión acordaron aliarse para defender juntos la pervivencia del servicio.



Con tal motivo, consensuaron un texto en el que exponen su preocupación por las funestas consecuencias que, a su juicio, ocasionaría un hipotético cierre del consultorio soutelano a los negocios radicados en Soutelo de Montes, Vilapouca y su entorno. Asimismo, acordaron derivar dicho texto a distintos departamentos de la Xunta (a la Consellería de Sanidade, a la Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra Salnés y a la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra) así como al Concello y hasta a la Valedora do Pobo.



Esta movilización vecinal y empresarial conjunta se producía apenas dos días después de que O Can de San Roque se reuniese con representantes de colectivos vecinales y comunales de las parroquias situadas en el radio de acción del centro médico de Soutelo de Montes, acordando conformar una plataforma en defensa del servicio. Pues bien, tras el encuentro con los comerciantes de Soutelo y los empresarios de Vilapouca se vuelve a dar un nuevo paso en la movilización vecinal que demanda garantías de lacontinuidad del centro de salud. De hecho, la movilización conjunta de empresarios y vecinos dio ayer sus primeros pasos en defensa de la continuidad del servicio sanitario en la localidad soutelana.



Así, en la mañana de ayer, representantes vecinales entregaron en la casa consistorial forcaricense un escrito en el que empresarios y vecinos solicitaban entrevistarse con la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro. Su intención es que la regidora local conozca de primera mano las "inquietudes" de los representantes vecinales y empresariales de Soutelo de Montes y Vilapouca. Y es que, tal y como recoge el documento consensuado por comerciantes, empresarios y O Can de San Roque, comparten la convicción de que el cierre del consultorio conllevaría "una pérdida económica muy importante" que incluso podría "conllevar el cierre de algunos negocios.



Y es que, según agregaron ayer fuentes de O Can de San Roque, los comerciantes soutelanos están convencidos de que el cierre del centro de salud le restaría mucha afluencia a la localidad soutelana y, por tanto, mucha vida económica a sus negocios. Hace unos días se apuntaba a que la población que acude al consultorio soutelano es mayoritariamente muy envejecida y con escasos recursos económicos. Ayer se hacía notar que la mayoría no tiene medio de locomoción propio y ya están pagando en la actualidad un taxi para acudir al médico a Soutelo. De paso, realizan allí sus compras. Pero los comerciantes subrayan que si esos usuarios se derivan al centro médico de Forcarei no solo tendrían que pagar más de taxi sino que, colateralmente, quedaría "tocado" el tejido empresarial soutelano. Están convencidos de que dejarían de ir a Soutelo para realizar sus compras porque ello les exigiría pagar un nuevo trayecto de taxi que seguramente se querrán ahorrar. Señalan que ello iría en detrimento de los negocios de alimentación, peluquerías o bares, por ejemplo. Temen que, al perder afluencia de clientes, Soutelo pueda perder poco después otros servicios muy valorados por los vecinos como la farmacia o el banco, por falta de usuarios.



Por todo ello, comerciantes, empresarios y vecinos están dispuestos a defender la continuidad del centro de salud con uñas y dientes. En los últimos días, según fuentes de O Can de San Roque, se han presentado en el centro de salud más de 200 reclamaciones demandando la continuidad del servicio. En la misma línea se sitúa el documento consensuado el lunes por comerciantes de Soutelo, empresarios de Vilapouca y O Can de San Roque, con el que pretenden obtener de primera mano toda la información disponible respecto de los planes de futuro del centro de salud de Soutelo.



En primer lugar, solicitan que les confirmen o desmientan el cierre del centro de salud, especificando que "la información que tenemos es que a corto plazo no" se va a producir. En segundo lugar, indican que "en el caso de que no se cierre" les interesaría saber si "quedará en las mismas condiciones". Además preguntan "en qué consiste la reordenación de personal" prevista" y se interesan por saber "por qué el centro de salud de Soutelo de Montes no está incluido en el convenio delSergas para su mantenimiento". Finalmente, indican que "si realmente mantienen que desde la Xunta están fomentando fijar población en el rural", "por qué nos están sacando servicios". Creen que hay muchas cosas que no son rentables económicamente pero que es preciso seguir manteniendo. Y fuentes soutelanas no entienden por qué una de ellas no puede ser el centro de salud de Soutelo. en aras de la rentabilidad social y empresarial.