Lalín cifra su censo en 20.101 vecinos

Lalín se aleja del abismo que supone la barrera de los 20.000 habitantes. El último padrón municipal cifra la población en 20.101 habitantes, si bien el dato deberá ser cotejado ahora con el Instituto Nacional de Estadística (INE), una revisión de la cual los ayuntamientos no suelen salir bien parados. Aunque no siempre es así. Sin ir más lejos, hace un año, el padrón que manejaba el Concello de Lalín a 1 de enero de 2016 estaba en 20.042 habitantes, mientras que el INE aún lo subió en dos, hasta los 20.044. Supuso todo un alivio después de que, un año antes, el Concello salvase la primera categoría por tan solo cinco personas, al otorgarle el INE 20.005 residentes.



La propuesta elaborada por la oficina municipal del censo, referida al inicio del presente año, fue sometida a aprobación en la junta de gobierno local celebrada ayer por la tarde. El padrón actualizado será remitido al INE para que efectúe el correspondiente cotejo con sus propios datos. Una vez resueltas las discrepancias y depuraciones entre unas y otras cifras, se obtendrá el número definitivo de habitantes de Lalín a 1 de enero de 2017, un dato que se conocerá a finales de año.



En cualquier caso, con los números provisionales encima de la mesa, el alcalde se muestra "muy optimista y esperanzado de alcanzar, un año más, el importante reto que nos marcamos entre todos y por el que trabajamos duro en los últimos meses", en alusión a que Lalín pueda mantener la categoría de los municipios de más de 20.000 habitantes. "Somos prudentes y sabemos que queda mucho por hacer para estabilizar en el tiempo esta situación", asegura Rafael Cuiña. Al mismo tiempo, expresa su agradecimiento "a todas las personas que entienden que Lalín es un proyecto colectivo y que este concello lo hacemos entre todos, porque cada uno de nosotros juega un papel imprescindible en su futuro", subraya el regidor.



En esta línea, Cuiña reconoce "la situación límite" que se vivió durante el mes de noviembre. Entonces, les transmitieron que existía "una posibilidad muy alta de perder la primera categoría", con las "nefastas consecuencias" que ello acarrearía para el municipio en forma de "pérdida de miles y miles de euros" y de "competencias tan importantes como los servicios sociales, complicándonos la posibilidad de atender a cientos de vecinos que lo precisan". "Era una previsión dramática -recuerda el alcalde- que solo se pudo contrarrestar gracias al concienzudo e intenso esfuerzo realizado desde el Concello, con acciones minuciosas y decididas a procurar que las personas que viven en Lalín y todavía no se habían empadronado lo hicieran cuanto antes". Entre estas acciones, que incluyen la campaña puesta en marcha a finales del año pasado, se encuentran otras más definidas, como llamadas personales a vecinos.



Según las cifras recogidas en el padrón, durante todo el año 2016 se registraron 880 altas, de las que 456 corresponden a hombres y 424 a mujeres, por 815 bajas (425 varones y 390 féminas). En cuanto a las altas, la mayor parte (525) están propiciadas por cambios de residencia de otro municipio, seguidas de 185 procedentes del extranjero, 145 causadas por nacimientos y 25 por omisiones. De las bajas, 512 se censaron en otro municipio y 36 en el extranjero, mientras que 249 estuvieron motivadas por defunciones y 18 por inscripciones indebidas o caducidad. También hubo 548 alteraciones por cambio de domicilio dentro del propio municipio: 281 mujeres y 267 varones.