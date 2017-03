El futuro complejo deportivo y social de Cruces costará 1,5 millones de euros

El complejo deportivo y social Sergio Iglesias, que construirá el gobierno cruceño en las inmediaciones de la piscina, costará en torno a 1,5 millones de euros, según indicó ayer en el pleno el alcalde, Jesús Otero. Ahora mismo, los técnicos perfilan el proyecto de cara a determinar qué partes pueden ser subvencionables. El alcalde indicó que la actual piscina infantil quedaría como piscina exterior y que habrá una zona acristalada. La piscina grande estará cubierta, pero se descartó colocar una cúpula que pudiese abrirse en verano porque su coste disparaba la inversión por encima de los dos millones. En principio, el gimnasio se ubicará en la planta baja del complejo, y la piscina interior tendrá acceso directo a la zona de jardín. El comienzo de esta obra ya tiene reservada una partida de 68.000 euros en los presupuestos de este año.



En un pleno en el que apenas tuvieron peso los ruegos y preguntas, los 13 ediles de la corporación apoyaron la moción del PP, así como la del PSOE y las tres que el BNG presentó fuera del orden del día, algo que el partido repite con frecuencia. Por eso desde Secretaría se le recordó la necesidad de registrarlas en el plazo habilitado para evitar que puedan impugnarse los acuerdos. A propuestas del gobierno popular, el BNG enmendó su moción sobre la adquisición de desfibriladores y se acordó pedir a la Consellería de Educación que dote de estos aparatos tanto a los tres colegios públicos (el de Merza tendrá que ceder el suyo al área recreativa de A Carixa durante el verano) como al IES Marco do Camballón. La amplia mayoría del PP también apoyó la propuesta de acondicionar el lavadero del casco urbano y de sus accesos, aunque el portavoz, Manuel Souto, recalcó que no habían recogido quejas de ningún vecino y que sí suelen acometerse mejoras. El edil de Obras e Servizos, Andrés Lareu, reconoció la urgencia de intervenir en la cubierta.



A petición de Otero, una trabajadora de Servizos Sociais explicó a la corporación que la demanda de consultas para el Centro de Información á Muller (CIM) de Silleda no era muy elevada, en torno a tres personas al mes. Pero el BNG defiende que, si se traslada personal de este servicio una vez por semana a Cruces, seguro que aumenta la demanda. Los ediles también respaldaron la moción socialista para pedir mayor celeridad a Patrimonio en cuestiones como autorizaciones sectoriales de los PXOM y planes especiales. Cruces lleva dos años esperando por un informe de esta área.