A Estrada creará cinco parques infantiles en el rural e instalará 300 nuevos contenedores

El Concello de A Estrada perfila los proyectos que incluirá en el Plan Concellos 2017 de la Diputación de Pontevedra para su financiación. Entre ellos figuran varias iniciativas para mejorar los servicios, las comunicaciones y las infraestructuras en el ámbito rural. Una de las más novedosos es la creación de cinco parques infantiles. Su ubicación está aún por determinar, pero se decidirá en función de la demanda, según apuntó el alcalde estradense, José López Campos.



El regidor aseguró que disponen incluso de firmas vecinales solicitando la instalación de estas áreas de juego en algún punto del rural que no quiso desvelar, a la espera de tomar la decisión definitiva en base a la demanda. El Concello pretende aprovechar los terrenos de masas comunes en aquellos casos en los que sea posible para colocar los elementos de juego.



Para este proyecto reserva una partida de unos 100.000 euros. Parte de ellos también serán invertidos en la adquisición de elementos de mobiliario urbano. Respecto a esto último, el alcalde explicó que prevé reponer algunos elementos ya existentes que se encuentran en mal estado, pero que su intención es comprar un número mayor de piezas y crear un fondo de mobiliario urbano del que echar mano cuando se precise.



Por otra parte, el Concello destinará fondos del Plan Concellos provincial a la mejora del servicio de gestión de la basura en las parroquias. En este sentido, reservará 54.450 euros para la adquisición de 300 nuevos contenedores que repartirá por todo el rural. La idea es retirar los depósitos que se encuentran en peor estado, pues en muchos casos están rotos o presentan numerosos desperfectos que dificultan tanto la acumulación de los restos por parte de los usuarios -hay casos en los que la basura acaba fuera del recipiente- como su volcado en el camión de recogida. Además, en algunos puntos no solo se repondrán sino que se incrementarán las unidades que se pondrán en servicio.



En materia de mejora de la gestión de la basura en el rural, el gobierno local apuesta también por la instalación de 150 soportes de fijación para los contenedores, sistema que contribuirá a la mejor conservación y mantenimiento de los depósitos. Para financiar la adquisición e instalación de estos mecanismos invertirán 64.400 euros, también procedentes del Plan Concellos.



Este programa provincial será también aprovechado en A Estrada para la puesta en marcha del primer plan de renovación de marquesinas, con una dotación de 83.490 euros. La intención del gobierno local es cambiar las existes por otras nuevas "en las zonas donde existe más demanda", precisó el alcalde.



López Campos admitió que adecentar las marquesinas es una de las necesidades del rural estradense, un trabajo que el Concello no podrá realizar en su totalidad con esta partida, si bien anunció su intención en continuar haciéndolo en sucesivas fases en función de la disponibilidad presupuestaria. "Esta será una primera fase, pero tenemos que seguir mejorando", admitió el regidor.



El gobierno local apuesta por "hacer un Plan de Concellos muy pensado en las personas y en las necesidades del día a día del rural", defendió el alcalde. El programa provincial, dotado con 1.564.821,33 euros para A Estrada destina alrededor de un millón en inversiones.