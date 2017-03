El Concello de Forcarei pedirá a Fomento una solución a la continua presencia de caballos en la Nacional 541

El accidente ocurrido en la madrugada del pasado domingo en Portela de Lamas, en el que se vieron implicados un autobús con pasajeros y un caballo, ha vuelto a hacer saltar las alarmas ante una problemática que sufre a diario la Nacional 541 a su paso por este punto del Concello de Forcarei. Tanto es así, que el Concello se pondrá en contacto con el Ministerio de Fomento para tratar de buscar una solución a la presencia de ganado salvaje en esta carretera y mejorar la seguridad.



El concejal Vicente Búa reconoce que "no será fácil" resolver el problema, dado que el punto en el que se produjo el siniestro es "una zona habitual de paso" de los caballos, que cruzan la carretera Nacional desde la zona de Portela de Lamas hacia Tras do Monte, y viceversa. "Sabemos que hay caballos, pero es difícil actuar", reitera el edil, quien admite que es frecuente que el Concello reciba avisos de la Central de Emergencias del 112 para que acudan a retirar los équidos de la calzada ante el peligro que suponen para la circulación. "Habrá que hablar con el Ministerio para buscar una solución, pero entiendo que va a ser complicado".



Por otra parte, Búa confirmó ayer que será el Concello quien asuma los gastos de la retirada del cadáver del caballo implicado en el accidente del domingo, que fue apartado fuera de la calzada para garantizar la seguridad del tránsito.



Entretanto, ayer voces vecinales y políticas se hacían eco en las redes sociales de la noticia publicada por FARO sobre el accidente para demandar el establecimiento de medidas de seguridad en este y otros viales en los que es habitual la presencia de animales sueltos. También para reclamar un refuerzo de los servicios de emergencias. El BNG forcaricense lamentó a través de su perfil de Facebook que el gobierno local "no quiso sumarse a las mejoras pedidas por el BNG en los presupuestos del Estado" y que "no consideren necesario mejorar los servicios de emergencias". Otros colectivos, como la Asociación Socio-Cultural Can de San Roque recordaban la existencia de " más de 8.000 firmas" para reclamar unos servicios de emergencias que den cobertura a los concellos de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro y Forcarei.