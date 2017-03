Las comarcas elevan 36 quejas al Valedor do Pobo durante el año pasado

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes remitieron a la institución del Valedor do Pobo 36 quejas, una cifra muy lejos de las 11.224 que se constataron en 2015. Y es que en ese año nada menos que 11.192 vecinos en contra del proyecto de la LAT de Fenosa por Casas Vellas. Eso sí, hay que decir que en el año pasado fue otro municipio de la zona, A Estrada, el que copó el interés ciudadano, por el inminente traslado de los servicios del 112 y del 061 desde Santiago de Compostela al municipio (comenzará a materializarse en abril). Fueron, en concreto, 11.238 personas las que elevaron sus protestas a la entidad que preside Milagros Otero.

Por municipios, Agolada, Dozón y Vila de Cruces no remitieron ninguna queja, aunque el Valedor do Pobo sí recibió reclamaciones, en concreto una, por el funcionamiento de la administración en Agolada, y otra referida al sorteo de una vivienda de promoción pública en el poblado minero de Fontao, en el municipio cruceño. Sin salir de Deza, desde Silleda sus vecinos presentaron 15 quejas, seguidas de las 9 de Lalín y una en Rodeiro. En Tabeirós-Terra de Montes, A Estrada envió 8 quejas, mientras que Forcarei remitió una y el municipio fusionados de Cerdedo-Cotobade, dos.