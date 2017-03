Antonio Candal declara tras ser citado por segunda vez por el Juzgado Número 2

El exsecretario de Dozón, Antonio Candal Caridad, acudió ayer al Juzgado Número 2 de Lalín para prestar declaración como investigado en un delito de defraudación por una doble financiación de una obra del Plan E de 2010. Esta es la segunda vez que acude Candal a declarar por esta causa, pues la primera en julio del pasado año se acogió a su derecho a no prestar declaración, como también lo hizo el alcalde de Dozón, Adolfo Campos Panadeiros, que también está investigado por la misma causa.



En esta ocasión, Candal, que estaba citado para las 10.00 horas y que llegó aproximadamente 30 minutos antes, acompañado por su abogado Víctor Vázquez-Portomeñe, sí que declaró, aunque su declaración no trascendió. Asimismo, tanto uno como el otro se negaron a hacer declaraciones, al ser preguntados por este medio. En esta causa también están implicados los tres ediles que por entonces formaban parte de la junta de gobierno local: José Andonis, José Pousa y Raquel Rodríguez Marañís, así como el arquitecto Jorge López Lafuente.



El caso se inció a raíz de la denuncia de un particular ante la Agencia Tributaria. El juzgado entiende que pudo haber una doble financiación para la obra de equipamiento de la plaza de O Sisto. Al amparo de este segundo plan E también se pavimentó la plaza de la iglesia y se cambiaron las aceras en O Castro, Estas intervenciones emplearon a 16 vecinos.