La Sociedade de Caza e Pesca de Forcarei asumirá los cotos fluviales el próximo año

La próxima temporada 2017-2018 la Sociedade de Caza e Pesca de Forcarei será la entidad colaboradora del coto fluvial forcaricense, de modo que recuperará la gestión que ahora, y desde hace casi tres años, asume la Consellería de Medio Ambiente. Así lo acordaron los miembros del colectivo reunidos en asamblea en la mañana de ayer. Aprobada esta decisión, el siguiente paso que dará la entidad deportiva será el envío de la documentación a la Xunta para solicitar el cambio.



"Ya hemos hablado con el jefe de Caza y Pesca de Pontevedra y nos dijo que, en principio, no debería haber ningún problema", explicó ayer el presidente de la sociedad, José González Picón. El colectivo tienen que remitir a la administración autonómica una copia de sus estatutos conforme son una sociedad legalmente conformada y en los que se contempla que la pesca es una de sus actividades. También ha de remitir una copia del acta de la asamblea celebrada ayer, en la que se tomó el acuerdo para solicitar volver ser entidad colaborador de pesca fluvial.



La agrupación forcaricense desistió de asumir la gestión de los cotos hace casi tres años, al no poder asumir los costes que suponía tener un guardia de vigilancia y realizar la limpieza de los cauces fluviales. "Ahora no es obligatorio tener un guardia, porque se hacen cargo de la vigilancia los agentes de Medio Ambiente, y se nos hace más viable económicamente", argumentó el responsable de la sociedad. Su intención es mantener el precio de un euro por el acceso a los cotos que la entidad había fijado cuando era su gestora, si bien este es un aspecto todavía no debatido. "Intentaremos mantenerlo lo más barato posible para que la gente tenga fácil acceso", señaló.



Los cotos forcaricenses cuentan con 16 cañas -pescadores por día-. "Nos dejarían cinco cañas para Medio Ambiente, que también gestiona alguna por Internet y nosotros quedaríamos, en principio, con cinco permisos diarios", añadió. El río Lérez es el único que está acotado, mientras que el resto son libres, por lo que no se requiere permiso, aunque sí licencia de pesca. Además existe un tramo de pesca sin muerte de unos seis kilómetros, según apuntó el presidente.



En su asamblea, a la que acudieron en trono a medio centenar de socios -de los 216 totales-, la directiva presentó las cuentas, que arrojan un superávit de 11.000 euros. Con ese dinero, el colectivo acordó realizar una limpieza de los cauces de los ríos y mejorar la señalización, aunque la mayor parte de la inversión será para acometer repoblaciones de conejo y perdiz para tratar de recuperar la fauna de caza menor, "que está desapareciendo", lamentó Gónzález.