El vestido de novia más solidario

Un anuncio recorrió ayer las redes sociales de los vecinos de A Estrada, una gran respuesta que sorprendió incluso a su autora, Olalla Otero. Esta enfermera estradense decidió poner a la venta el vestido con el que se casó hace dos años. Su objetivo es recaudar dinero para ayudar en la campaña de micromecenazgo de la Biopsia Líquida.

La estradense Olalla Otero contrajo matrimonio en el año 2014. Pasado el día y como sucede en la mayor parte de los casos, su vestido de novia encontró un lugar destacado, dentro de su armario. Allí descansó, hasta ahora. Esta enfermera estradense ha decidido sacarlo de su funda por un motivo especial, contribuir con el dinero que reciba a cambio del traje a la campaña de micromecenazgo de la Biopsia Líquida. Otero lanzó en la mañana de ayer un anuncio de venta a través de las redes sociales y su iniciativa solidaria obtuvo una rápida respuesta por parte de un gran número de vecinos. Se hizo viral hasta un nivel que sorprendió incluso a la propia estradense.

"El vestido está prácticamente nuevo. Hay gente que prefiere comprar un vestido nuevo para su boda pero otros lo alquilan o compran uno de segunda mano porque cuestan un pastizal. A lo mejor hay alguien que esté buscando uno y le guste. Lo que me pueda dar a cambio será por una buena causa", manifestó. Otero no muestra pena por desprenderse de un objeto que muchas personas acostumbran a guardar como recuerdo de un día especial. "En el armario no hacía nada. Lo que me puedan dar por él estará bien porque ahora mismo solo ocupaba espacio. Aunque sean veinte euros será una ayuda, aunque espero que sea un poco más", admite.

En cuanto a la causa a la que se destinará el dinero, Otero explica que tanto ella como su marido intentan colaborar en lo que pueden con causas de este tipo. "Trabajo en el hospital y lo paso mal con casos de cáncer que veo. También tuve casos en la familia y amigos. Me gusta ayudar siempre que puedo en esta lucha", afirmó.

Tras varias horas en la red, su anuncio se difundió rápidamente gracias a las veces que se compartió y llegó a un gran número de personas. Sin embargo, tras las ocho primeras horas en la red, todavía no había llegado ninguna oferta. Otero reconoce que un vestido de este tipo no es para todo el mundo. "La finalidad es que llegue lo más lejos posible para ver si alguien que le interese lo ve", afirmó.

La estradense explica en su anuncio que se trata de un vestido de la colección Pronovias de la talla 38. Los interesados en saber más o en recibir fotografías pueden ponerse en contacto con ella a través de las redes sociales o en el mail olallaog@hotmail.com.