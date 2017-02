Zobra, "castigada" sin tele

La parroquia lalinense de Zobra lleva más de una semana sin televisión. Los vecinos denuncian que en esta ocasión han sido los temporales los causantes de que el repetidor se viese dañado y dejara de emitir la señal. Pero que explican que el servicio se pierde constantemente por culpa de las tormentas y de los eólicos de los que les llega la electricidad.

La era digital no siempre conlleva facilidades en las telecomuniciaciones. Si no que se lo digan a los vecinos de la parroquia de Zobra, quienes llevan más de una semana sin poder ver la televisión después que el repetidor de la señal fuese dañado por el tren de temporales del pasado fin de semana. El problema no radica en que en esta ocasión se hayan quedado sin señal, sino que es un problema que se repite constantemente, según los vecinos, y que ya ha sido denunciado en otras ocasiones desde hace años.

Ahora fueron los temporales los causantes de que el repetidor se viese dañado y por eso no llegue la señal a los televisores. Pero en otras ocasiones son los eólicos los "causantes" de los problemas, segundo explican los lugareños. Con el cambio de la televisión analógica a la digital, la antena dispuesta como repetidor de la señal tuvo que ser cambiada de lugar. A este nuevo emplazamiento no llega la línea eléctrica, "porque hacerla llegar es muy costoso", explican los vecinos. Asimismo, se decidió conectar el repetidor al servicio de los eólicos, una solución que atrajo más agravios, pues una vez al año los molinos se paran para su mantenimiento. Y durante este proceso, aproximadamente ocho días en pleno verano, la parroquia vuelve a estar sin televisión. Además de ello, los vecinos culpan también a los eólicos, puesto que "los días de fuerte viento" tampoco funcionan y no se ve ningún canal.

Por si fuera poco, este no es el único problema, la llegada de tormentas provoca que el automático del repetidor se baje tras caer algún rayo, por lo que es necesario ir hasta el lugar para levantar dicho interruptor para que vuelva a funcionar la señal.