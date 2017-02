El cuatripartito reprocha a Fenosa su decisión de apelar al TSXG y le anima a recapacitar

El cuatripartito de Lalín muestra su sorpresa ante el anuncio de Unión Fenosa Distribución de recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la sentencia que da la razón al Concello de Lalín por no conceder licencia municipal de obras para la Línea de Alta Tensión O Irixo-Lalín, que afectaría al enclave natural de la Fraga de Casas Vellas. El ejecutivo que encabeza Rafael Cuiña califica de "incomprensible e irresponsable" la apelación de Fenosa. De materializarse este recurso, ello demostraría que la eléctrica "quiere erigirse en enemiga de los intereses generales de los vecinos de Lalín", que llevan varios años mostrando su rechazo "junto al gobierno local" al proyecto que maneja la eléctrica en la actualidad.

La sentencia del Xulgado do Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra alaba el silencio administrativo que guardó el gobierno lalinense ante la solicitud de licencia, y añade que la administración local "ni puede ni debe" expedir dicho permiso, dado el impacto ambiental que tendría la LAT. Con esta recomendación judicial, lo que deberían hacer los responsables de la empresa es "recapacitar, abrir los ojos a la realidad y rechazar un proyecto inasumible desde el punto de vista social y medioambiental". Para el gobierno de coalición, la opción correcta que ha de seguir Fenosa es presentar una alternativa al trazado que defiende y que, al mismo tiempo que cubre las necesidades energéticas de Lalín, no resulte lesiva para los intereses legítimos de sus vecinos.

El cuatripartito analiza, por otra parte, la reacción de la oposición tras darse a conocer el fallo judicial. Considera que tanto el PP como el edil no adscrito, Juan José Cruz, mostraron un "nulo entusiasmo" ante una sentencia que es un punto de inflexión en la lucha por mantener la Fraga de Casas Vellas. "La sentencia no les produjo demasiada satisfacción", asegura, mientras recuerda que tanto los cuatro partidos que conforman el gobierno como la mayoría de ciudadanos -no solo de Lalín- recibieron con una gran alegría el fallo del juzgado pontevedrés.

Desidia del anterior ejecutivo

El gobierno de coalición tiene claro que el PP nunca mostró su apoyo a este paraje natural, ni cuando gobernaba ni durante el poco más de año y medio que lleva en la oposición. Acusa al ejecutivo de Crespo de "pasar olímpicamente" de la línea eléctrica y de Casas Vellas, y añade que si se llegó a la situación actual es por su "desidia y el caso omiso" a las reclamaciones de particulares y de los demás grupos políticos. Ya como principal partido de la oposición, el PP solo pone "trabas a la solicitud de ENIL, para lo que no tuvo ningún rubor en contar con la cooperación necesaria del edil tránsfuga".

Respecto a las declaraciones de José Crespo en las que éste recomendaba calma al gobierno y recordaba que en sus años como alcalde perdió litigios que había ganado en primera instancia ( y viceversa), el cuatripartito considera de mal gusto que compare el riesgo que corre Casas Vellas con la polémica que despertó la marca "Kilómetro Cero" con la Diputación de Lugo. Es más, asegura que si Crespo defendiese el enclave natural tanto como lo hizo con la citada marca, "por ser de un color político diferente", no se llegaría a esta situación. También quiere tranquilizar al PP en cuanto a la tramitación del Espazo Natural de Interese Local, y asegura que desde el consistorio lalinense "se lleva a cabo un seguimiento pormenorizado de los pasos dados por la Xunta".