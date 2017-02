Imputan al conductor del atropello mortal de O Camballón por homicidio imprudente

El conductor del Volkswagen Golf que atropelló y mató el pasado martes a Ana Dasilva Castromil en las curvas de O Camballón, en Vila de Cruces, ha sido imputado por un supuesto delito de homicidio por imprudencia con el agravante de distracción. El atestado de la Guardia Civil de Tráfico considera que Manuel P.M., de 28 años, y vecino de Vila de Cruces, se distrajo en el momento del atropello mortal cuando Ana Dasilva cruzó la carretera en busca de su perro después de que se le escapara. La mujer de 55 años falleció en el acto a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Por otro lado, el alcalde de Vila de Cruces, Jesús Otero, manifestó ayer su intención de no realizar ninguna acción en la zona por considerarla "suficientemente iluminada". Cabe recordar que las conocidas como curvas de O Camballón son un de los puntos negros de Vila de Cruces en lo que respecta a accidentes de tráfico. No obstante, Otero indicó también ayer que el del martes fue "el primer accidente por atropello que me consta" desde que ejerce como regidor municipal. El mandatario cruceño añadió por último que el accidente que le costó la vida a Ana Dasilva "fue un problema de reflejos del conductor" y que nada tuvo que ver con la peligrosidad contrastada de este vial de acceso al casco urbano de la localidad.

Penas

El autor del atropello de Vila de Cruces se enfrenta a varias penas en función de lo que determine el juez. La figura del homicidio imprudente se tipifica en varios preceptos del Código Penal, en los cuales se hace una distinción de los elementos que integran cada uno de los tipos, y los cuales, en esencia, constituyen conductas diferenciadas. El homicidio cometido por imprudencia grave, se recoge en el artículo 142.1 y está castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años. También dentro de los tipos penales de homicidio por imprudencia grave, se distingue, en relación a los medios empleados, el homicidio imprudente en el tráfico rodado, al que se le impone la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor.