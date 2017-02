La Justicia tumba el proyecto de la línea de alta tensión por Casas Vellas

La Justicia acaba de dar la razón al Concello de Lalín en su negativa a otorgar a Fenosa licencia para la construcción de la Línea de Alta Tensión (LAT) que afecta a la Fraga de Casas Vellas, en Catasós. La titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra ha valorado las pruebas presentadas por el abogado Miguel Diéguez, contratado por el ayuntamiento, referidas a los informes del Consello da Cultura Galega, el Valedor do Pobo y los testimonios en sala del catedrático en Botánica de la USC Javier Guitián. Por un lado la juez entiende que tanto Casas Vellas como la Fraga de Quiroga conforman una única unidad paisajística, mientras que por otro discute la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por la Xunta. En su fallo, que es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), indica que debe prevalecer la legislación ambiental sobre la urbanística. Además, da por buenos los dictámenes del Consello da Cultura Galega, en los que se cita, por ejemplo, que en el informe ambiental no se recoge la existencia en Casas Vellas de árboles autóctonos centenarios. En esencia, la sentencia indica que el Concello no debe dar licencia para el proyecto.

El alcalde, Rafael Cuiña, afirmó que esta noticia supone una victoria "del pueblo de Lalín frente a los poderes fácticos y a otros", felicitó a la plataforma Salvemos Catasós y al conjunto de la ciudadanía. "Podemos decir que este gobierno y el pueblo conseguimos salvar las fragas de Catasós".