168 quilos de porco para douscentos veciños

Os veciños de Bermés traballaron arreo onte para recrear a matanza do porco. Nin o frío nin a chuvia mermaron as gañas dos organizadores deste evento etnográfico que, impulsado polo Concello de Lalín, alcanzaba a 18ª edición. Mandiles e boinas deseñadas para a ocasión, roupas de época e moitas gañas de faena e de festa foron os ingredientes esenciais para que a Matanza Tradicional do Porco fose un éxito para os centos de veciños e visitantes que se achegaron á festa.

Ás dez da mañá xa estaba todo preparado para comezar cos traballos nun fermoso entorno: a vivenda na que nacera hai case 250 anos o seu veciño máis ilustre: José Rodríguez González; coñecido como O Matemático de Bermés. Jesús Cagide, o matachín, e un grupo de homes desangraban un animal que, aseguraban, pesaba 168 quilos. O sangue aproveitouse para, nun alpendre anexo á eira, preparar as filloas. Mentres algúns nenos e maiores repartían os primeiros petiscos de queixo con marmelo ou chourizo asado -tampouco faltou a augardente branca e de herbas- sobre as 11.00 horas comezaban a chamuscar o porco con fentos. Logo dalgún inconvinte para colgalo, nun carro preparábanse as distintas viandas para as asaduras, ademais do lavado das tripas para facer os chourizos. Os pasodobles interpretados por músicos de distintas idades da parroquia amenizaban unha mañá na que a chuvia foi e veu, obrigando aos visitantes a acubillarse nas construccións auxiliares dunha finca cun fermoso e restaurado hórreo de cinco claros. Na parte alta dunha palleira os veciños espuxeron fotografías antigas da extinta banda de música, do 'Clamor', do grupo Leña Verde, ou de máquinas de escribir antigas e outros útiles domésticos. Na parte baixa da finca dúas grandes parrillas botaban fume para preparar chourizos asados ou touciño, antes de que veciños e visitantes se sentaran nunha grande carpa cuberta na que se serviría o xantar. Xa co estómago cheo a música foi de novo a protagonista, cun grupo de veciños de Bermés enriba dun palco cantando, acompañados dun guitarrista. Durante a mañá xa foran moitos os que se animaran a bailar na eira, mentras non remataban os traballos propios da matanza. Entre os primeiros que chegaron a Bermés estaba o alcalde, Rafael Cuiña; o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e portavoz do PP e senador, José Crespo. O tenente de alcalde Nicolás González Casares participou nalgunha das tarefas. Tamén se achegaron pola mañá cedo os concelleiros do goberno Katia Procino, Lara Rodríguez, Miguel Medela e Teresa Varela. E as populares Paz Pérez e María José Senande, ésta última como membro dunha organización integrada por unas 70 persoas. O exconcelleiro socialista Cristóbal Fernández, un dos 260 veciños da parroquia, estivo ao frente dunha das parrillas.