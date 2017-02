SOL maría VÁZQUEZ abeal "La mayoría de las cláusulas suelo se van a recuperar por vía extrajudicial"

En los últimos dos meses, la Asociación de Consumidores e Amas de Casa de A Estrada registró 30 consultas -telefónicas y presenciales- de afectados por las cláusulas suelo. Debido a la alta preocupación detectada, solicitó al Instituto Galego de Consumo (IGC) una charla informativa, que ayer se celebró en el Museo do Moble e da Madeira a cargo de la directora técnica de la Escola Galega de Consumo, Patricia Fernández, y de la directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez. Esta última señaló que desde el día 1 enero el IGC atendió 1.600 consultas sobre esta problemática.

-¿Cómo puede saber un cliente si su hipoteca está afectada por una cláusula suelo?

-Fundamentalmente, lo que nos permite intuir si podemos tener una cláusula suelo es ver si oscilaron los intereses de nuestra hipoteca a partir de 2008. Si desde ese año, a pesar de bajar el Euríbor, los intereses no se vieron reducidos y se mantuvieron lineales se debe, por lo menos, desconfiar. Principalmente, se están viendo afectadas hipotecas suscritas a partir del año 2000, aunque también hay dalgunhas de años anteriores, del 1996, por ejemplo.

-¿Cuál es el primer paso que debe darse para reclamar?

-El primero, presentar una reclamación en el banco. En la página web del Instituto Galego de Consumo tenemos publicado un formulario tipo que se puede descargar y que le permite al cliente, simplemente cubriendo sus datos personales y el número de hipoteca, presentarlo en su entidad bancaria. Así se inicia el procedimiento extrajudicial. El banco tiene tres meses para examinar la solicitud y dar respuesta. Ahora mismo se está dando un plazo de un mes más, pero a partir del 23 de febrero volverá a ser de tres meses. El banco debe atender la petición y enviar una propuesta al cliente: bien la devolución del dinero o bien podrá proponerle otro tipo de resarcimiento, como la disminución de los años de su hipoteca, pero en cualquier caso, se reduce a una devolución, de una manera otra. El propio decreto estatal exige que sea vía económica. Solo si el interesado firma de su puño y letra que quiere que se le vaya descontando de su hipoteca, el banco puede hacerlo. La obligación es que hagan la evolución en efectivo, pero cliente y banco pueden acordar otras medidas.

-En la práctica, ¿es posible que el afectado pueda reclamar sin coste?

-El cliente tiene el procedimiento para reclamar, pero hay casos en los que el banco discute que esa cláusula sea abusiva. Si tras este primer intento la vía extrajudicial no es efectiva, quedaría abierta la judicial. De todos modos, es muy pronto para poder determinar eso, porque estamos en el plazo del mes en que los bancos se están organizando para devolver el dinero. No podemos hablar de que haya ningún caso donde la vía extrajudicial no haya funcionado porque está poniéndose en marcha. Hay que tener en cuenta también que no todas las cláusulas son abusivas. Hubo gente que conocía perfectamente el contenido de lo que firmó. Esos casos son muy concretos y tendrán que discutirlos banco y cliente. En la mayoría de los casos, estamos convencidos de que van a recuperar su dinero por vía extrajudicial.

-¿Cuáles son los derechos de los clientes ante su entidad bancaria?

-El principal, el derecho a presentar esa reclamación, a decir cómo quiere que se produzca la devolución pero, sobre todo, a que le restituyan las cantidades.

-En Lalín acaba de crearse una plataforma de perjudicados por las cláusulas suelo. ¿Es más fácil negociar si se está asociado?

-Cuando un caso es abusivo, debe ser aceptado por la entidad bancaria. Hay casos que son diferentes de otros. Entiendo que todos van a ser analizados individualmente por el banco. Sin prejuicio de esto, estar informado, compartir inquietudes siempre es positivo. Ahora, a partir de ahí, que tenga mayor eficacia? Aquellas que son abusivas tienen que tener el mismo trato, esté o no esté asociado el cliente. La tendencia es que las personas hagan una reclamación individual.

-Precisamente, comentan desde la Asociación de Consumidores de A Estrada que detectan un alto número de consultas en su oficina por este tema. ¿Hay todavía mucha desinformación?

-Como esto está en los medios de comunicación y tenemos una noticia nueva cada día, la gente que tiene una hipoteca quiere informarse. Lo primero que quiere saber es si tiene una hipoteca con cláusula abusiva. Esta es la primera pregunta. La segunda es cómo reclamar. Ahí es donde tanto las asociaciones de consumidores como el Instituto están asesorando.

-¿Sabe cuántos clientes de Deza y Tabeirós-Montes puede haber afectados?

-Es muy complicado definir esa cifra porque lo que hay que determinar es cuáles de los contratos que incluyen una cláusula suelo han sido abusivos. Lo que sí podemos decir es que hay un enorme interés. Desde el 1 enero de 2017, el IGC ha atendido 1.600 consultas y tenemos más de 4.000 visitas a nuestra web en la última semana.

-¿Qué herramientas ofrece la Xunta a los afectados?

-Está siendo muy útil nuestra web y también el formulario de reclamación. El hecho de que esté confeccionado por técnicos del IGC da una tranquilidad que la gente agradece, porque es muy fácil de cubrir. A mayores, va saliendo información actualizada y de las charlas que tenemos. Estas son la clave, porque no solo trasmitimos información, sino que los afectados también nos trasladan sus preocupaciones.

-¿Qué consejos básicos le daría a los afectados?

-El primero, que reclamen. Segundo, que haya una actitud activa para defender los derechos como consumidores. Y tercero, que cualquier oferta del banco se exija por escrito para poder reclamar.