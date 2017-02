A Estrada defiende el transporte a demanda para el rural en la reorganización que impulsa la Xunta

El Concello de A Estrada se posicionará a favor de la puesta en marcha de un sistema de transporte a demanda para el rural en la reorganización y la planificación del nuevo transporte público gallego que está preparando la Dirección Xeral de Mobilidade de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda. Así lo explicó ayer el alcalde José López tras participar junto a representantes de otros 19 municipios de la provincia -mayoritariamente del entorno de Vigo- en una reunión en la que se les explicó que en 2019 expirarán todas las concesiones de transporte de líneas interurbanas -como las que actualmente están asignadas a empresas como La Estradense o Monbus- y que la intención de la Xunta es sacar a concurso la nueva concesión de esas líneas.

El máximo mandatario local entiende que el transporte a demanda en el rural -"sin entrar en competencia con los taxis", matizó, sino incluso teniéndolos en cuenta al igual que a los microbuses para prestar ese servicio- sería muy positivo y permitiría dar respuesta a las necesidades de transporte de las numerosas personas mayoresdel rural estradense que carecen medios de locomoción propios y que solían depender de sus vecinos para desplazarse, por ejemplo, hasta la villa para ir al médico, realizar gestiones administrativas o, simplemente, hacer la compra.

El gobierno ya había incluido una iniciativa orientada a dar respuesta a esa necesidad en la estrategia Edusi del plan A Estrada Social e Sostible (AESS) 2017 y ahora aboga por implantar el transporte a demanda buscando el apoyo de la Xunta. Por ello, se ha mostrado dispuesto a colaborar con la administración autonómica en lo que atañe al diseño de rutas y paradas en el ámbito local, entroncando con el desarrollo del contenido de la Lei de Transporte de Galicia aprobada en 2016 que, precisamente, contempla la puesta en marcha en el rural de una solución de movilidad para sus vecinos. La conselleira ya ha visto una iniciativa piloto de este tipo en Asturias y "la idea es apostar por ello", apuntó López.

Se trataría de dar opción a los usuarios interesados a que puedan llamar con antelación avisando de que en una fecha determinada van a necesitar hacer uso del servicio para que se pueda dar respuesta a su demanda incluso de manera conjunta con la de otros usuarios, enviando a recogerlos a un taxi o un microbús en el que se desplazarían a "precio de transporte público".

Líneas del rural abandonadas

Cree que puede ser "una buena oportunidad" y se muestra dispuesto a aportar ideas sobre rutas y paradas, de forma razonada porque es consciente de que hay que darle viabilidad económica haciendo que la población pague un"precio de transporte público" y que, a la par, a quien preste el servicio le resulte rentable desde el punto de vista económica. No en vano fue esa falta de viabilidad lo que motivó que en A Estrada haya muchas líneas de comunicación de las parroquias con el casco urbano estradense que no funcionan, bien porque no había demanda o bien porque las suple el mismo autobús que presta el servicio de transporte escolar por el rural. Todo esto "no está muy bien regulado", admitió el regidor local, señalando que en el nuevo proceso de planificación del transporte público gallego la Xunta le brinda la oportunidad de renunciar a la concesión a las empresas a las que les fuesen otorgadas en su día las "líneas menos rentables". La administración autonómica podría sacar una nueva concesión para dar servicio a esas líneas aunque buena parte de ellas posiblemente no despertarían el interés de empresas porque "son deficitarias".

En A Estrada, las líneas de comunicación más importantes son las que unen el municipio con Pontevedra y con Santiago de Compostela. De hecho, el 85% de los viajeros de A Estrada que hacen uso del transporte público lo hacen para ir a la capital compostelana. A Estrada pertenece a su área metropolitana. Y precisamente esa circunstancia es lo que el regidor local entiende que puede hacer "más atractiva" la concesión de las líneas de A Estrada. Este era ayer el único concello del área metropolitana compostelana que estuvo presente en la reunión, donde estaban representados un buen número de concellos del entorno de Vigo como Cangas, Moaña, Bueu o Nigrán además de ciudades tan destacadas como Vilagarcía de Arousa.

El regidor local espera que con la reorganización del transporte público gallego A Estrada vea mejorado su servicio de transporte público en materia de horarios e incluso de medios de transporte. Aboga por aprovechar esta oportunidad para seguir logrando objetivos de la hoja de ruta local vinculada a la estrategia Edusi.