Catasós se abraza a Casas Vellas

Miembros de Salvemos Catasós y propietarios de la Fraga de Casas Vellas deciden atarse con cadenas a árboles del espacio natural para defender "con una acción pacífica". EL colectivo continúa a la espera de que la Xunta autorice la declaración del lugar como Espacio Natural de Interese Local. Los propietarios ya han recibido las cartas para abonarles la servidumbre de paso establecidas. De todas maneras aseguran que seguirán intentando parar la LAT.

A la espera de que la Xunta autorice la declaración de Espazo Natural de Interese Local (ENIL) a la Fraga de Casas Vellas, los vecinos de la parroquia lalinense de Catasós y propietarios del bosque continúan su lucha en contra del paso de la Línea de Alta Tensión (LAT) O Irixo-Lalín. Tanto es así que varios propietarios y miembros de la plataforma Salvemos Catasós decidieron encadenarse momentáneamente en algunos carballos del bosque. Una protesta simbólica ante una situación que Carmen Iglesias, una de las miembros del colectivo más activas, califica como "crítica.

Iglesias explica que ya hace semanas propietarios afectados por la Línea de Alta Tensión (LAT) O Irixo-Lalín comenzaron a recibir cartas certificadas del Xurado de Expropiación de Galicia, dependiente de la Consellería de Infraestructuras. En las misivas se les comunicaba el acuerdo de valoración de las fincas afectadas; un trámite administrativo de la Xunta que confirma que el proceso que promueve Fenosa sigue adelante, ya que cuenta con todas las autorizaciones e informes pertinentes desde mayo de 2014. Tras ello, la pasada semana los dueños de los terrenos afectados por la LAT recibieron en sus domicilios cartas de la Consellería de Industria en las que son citados para el 30 de marzo a las 10.00 horas en el consistorio lalinense con objeto de abonarles el justiprecio por las servidumbres de paso establecidas en el proyecto.

Como es común en estos procedimientos se advierte a los vecinos que para cobrar deben ir provistos de la documentación correspondiente. Las cartas salieron por registro desde la Xunta el pasado miércoles día 11.

Ante esta situación el colectivo Salvemos Catasós y los propietarios de la Fraga se ven indefensos ante una resolución que está a punto de dictaminarse. Con este movimiento realizan una "acción pacífica" ante la decisión de pasar la LAT por el lugar que consideran "violenta, agresiva, injusta y evitable". Salvemos Catasós promulga que "un árbol no se defiende frente a quien la quiere tirar, por eso nos encadenamos en el bosque de Casas Vellas a cada uno de los árboles". Justifican su acción incidiendo en que "las defendemos cuerpo con cuerpo y con toda la razón del mundo".

El colectivo critica las palabras del presidente de la Xunta , Alberto Núñez Feijóo, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en las que sostenía que "los castiñeiros no se pueden comprar, los carballos no se pueden comprar, toda la riqueza por mucho petróleo, por muchos dólares y por muchos euros, eso no se puede comprar". De esta misma forma la organización considera que "estas palabras son una mentira y si no es así que las aplique a Catasós y Moneixas", sentencia Iglesias, "esperamos poder ver eso que dice con nuestros ojos".

Asimismo, Salvemos Catasós continúa trabajando para que no se lleve a cabo la LAT. Iglesias asegura que la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) se han puesto en contacto con el colectivo lalinense. Además indica que están preparando alguna actividad para la Feira do Cocido, así como "volver a poner en marcha la campaña en contra la compañía Gas Natural Fenosa", explica. Entienden que, tras recibir la citación desde la Consellería de Industria para abonarle el justiprecio de las servidumbres, "queda muy poco tiempo antes de que se dictamine una decisión y vemos que la Xunta no ha autorizado el ENIL".