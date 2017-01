Vecinos de Vilatuxe denuncian delante de la Unión de Consumidores la falta de TDT

La Asociación de Veciños de Vilatuxe, en Lalín, ha remitido un escrito a la Unión de Consumidores de Galicia para denunciar la "muy deficiente señal de TDT en la parroquia en general, y en especial en algunas de sus aldeas, como por ejemplo la de Castro de Arriba". El documento firmado por su presidente, Gerardo López Cobas, recuerda que en el año 2012, con la implantación de la TDT, ya hubo problemas en Vilatuxe con la recepción de la señal televisiva "por lo que nos pusimos en contacto con ustedes, y gracias a su mediación los organismos competentes llevaron a cabo actuaciones en la zona fruto de las cuales la recepción de la TDT mejoró de manera muy sustancial".

La asociación vecinal de Vilatuxe recuerda que en la actualidad "la ya de por sí deficiente señal de TDT se volvía aún más deficiente, hasta tal punto que esta Navidad hubo vecinos que no sólo no pudieron sintonizar algunos canales concretos (como viene siendo habitual en la mayoría de las casas), si no que les fue imposible sintonizar absolutamente ningún canal, y no sólo durante algunos minutos, incluso durante horas y días completos". Desde el colectivo de Vilatuxe se sospecha que "la emisión 4G debe tener mucho que ver con este tema" y señalan que varios vecinos afectados de Castro de Arriba se pusieron en contacto a través del teléfono de información 900 833 999 "proporcionado por los medios públicos en los meses de verano de 2016 para que los hogares que tuviesen problemas los notificaran". Tras la consulta realizada por los afectados, el colectivo subraya que "después de venir en algunos casos a revisar la antena, terminaron diciéndonos que no podían hacer nada porque el problema era de la baja señal de TDT".

Resintonización fallida

Desde la asociación que preside Gerardo López se piensa que "la solución tampoco está en resintonizar la televisión porque aquellos vecinos de Vilatuxe que en Navidad no recibieron señal suficiente para que la televisión emitiese los canales, intentaron varias veces al día resintonizar sin conseguir ninguna mejora en la señal televisiva". Con tal motivo, la asociación vecinal de esta parroquia lalinense solicita de manera urgente "que lo valoren y si lo consideran oportuno, reclamen ante el organismo competente una solución a este grave problema". Entre el vecindario se confía en que la intermediación del organismo regional de consumo pueda terminar de una vez por todas con esta carencia en los hogares de la parroquia de Vilatuxe para poder sintonizar los canales televisivos sin ningún tipo de interferencia.