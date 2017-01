Cuentos con alma y de lucha contra el cáncer

Después de toda una vida dedicada a cuidar niños, a María José Soto el cáncer le arrebató su trabajo. Pero su amor por los niños, creatividad y dotes de narradora y dibujante siguen intactas. Por eso, acaba de elaborar por sus propios medios dos cuentos infantiles en gallego que le gustaría editar para ganarse la vida y donar parte a la investigación contra el cáncer.

Después de toda una vida dedicada a cuidar niños, a la estradense María José Soto en 2013 el cáncer le hizo perder su trabajo. Tras muchos años trabajando en Suiza, Madrid y Londres, al fin se había afincado en A Coruña. Con mucho esfuerzo y dejándose muchas de sus ilusiones -como ser madre- por el camino, al fin había conseguido pagar su piso. Pero enfermó y necesitó estar cerca de su familia y esta vive en A Estrada. A la dureza del tratamiento se le sumó la pérdida del que hasta ese momento había sido su medio de vida. Pero María José, una luchadora nata, no se resigna a depender de los demás. Quiere salir adelante por sí misma.

Por eso, tirando de sus conocimientos, empezó a elaborar manualidades que ahora vende los miércoles y los sábados en un puesto del Novo Mercado de A Estrada. En Navidad elabora adornos navideños. En otras épocas realiza cuadros a punto de cruz, pendientes, pulseras y hasta ponchos. Su creatividad no tiene fin. Y su afán de sacar lo mejor de cada cosa, tampoco. Valora mucho a sus compañeros del mercado de abastos. "Hay gente muy simpática", explica. Y, por eso, pensó en cómo podía contribuir a que los niños viesen que la plaza "puede ser un sitio divertido", poniendo así su granito de arena para promocionar el Novo Mercado.

Lectora infatigable desde su más tierna infancia, rescató de su memoria el espíritu aventurero de las inolvidables aventuras de Los Cinco y Los Siete Secretos. María José Soto, que también es muy aficionada a leer obras de Ágatha Christie, decidió plasmar por escrito historias nuevas pero similares a las que antaño contaba a los niños a los que cuidaba. "Les contaba cuentos. ¿Por qué no escribirlos?", explica. Y se puso manos a la obra. Su primer personaje fue el Caracol Braulio. el protagonista de los dos cuentos para niños ambientados en el Novo Mercado que ahora busca editar. Es su "sueño", no solo para ganarse la vida sino también para donar parte de lo que se obtenga por su venta a la investigación contra el cáncer. Esta enfermedad la ha golpeado duro a ella, a una de sus hermanas y también a muchas otras personas como los niños a los que pudo ver enfermos en el hospital en el que la trataron. "Que investiguen", ruega, para que de una vez por todas se consiga acabar con esa lacra y también para que los tratamientos "no estropeen tanto el cuerpo". "La quimio y la radio te dejan deshecha", confiesa.

Con los dos libros que ha confeccionado íntegramente ella -escribiendo texto y realizando las ilustraciones en color que ya de niña le reportaban tan buenas notas en dibujo- pretende sentar las bases de una serie más amplia de historias que proyecta ambientar en distintos puntos del casco urbano estradense.

Con una prosa en lengua gallega marcada por un lenguaje directo, María José va trenzando valores como la amistad con las peripecias de los personajes. Así, por ejemplo, desde la granja en la que nació, el Caracol Braulio llega al Novo Mercado dormido en una lechuga. Cómo se las apaña para regresar a su casa forma parte de la recompensa que obtendrán quien lea sus libros. A María José Soto le encantaría que alguien la apoyase para editarlos. Tiene "muchos más" cuentos bullendo en su cabeza. Escribirlos le "parece divertido" y también constructivo. Aunque sabe por experiencia que los niños son "muy selectivos", cree que sus historias le gustarán. Y con ellas, además de promocionar el Novo Mercado, pretende ganarse honradamente la vida, poner su granito de arena a la investigación contra el cáncer y colocar las primeras piedras de la formación de los niños como futuras personas de bien.