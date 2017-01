27 alternativas para un mes de cocido

Hoy, día de San Amaro, arranca en Lalín una nueva edición del Mes do Cocido, que finalizará, como reza su lema, por San Valentín, el 14 de febrero, si bien la temporada de cocidos, que ya se inició tímidamente en las últimas semanas, continuará hasta bien entrada la primavera. Son 27 los restaurantes que participan en la iniciativa -cuatro menos que hace un año- y entre todos ofertan más de 4.000 plazas. En cuanto a los precios, oscilan entre los 20 y los 45 euros, pero la media se sitúa en torno a 26 euros, "ajustado a la calidad del plato que ofertan los restaurantes", valora el edil de Turismo, Francisco Vilariño.

Por primera vez, el Concello de Lalín ha convocado un concurso público de patrocinio para el desarrollo del "Compromiso de Calidade do Mes do Cocido". "Antes había personal municipal cobrando por los establecimientos cuantías de las que luego no quedaba constancia en ningún sitio", expone Vilariño, que entiende que "aquí todo tiene que entrar y salir por caja". Al procedimiento concurrieron 52 establecimientos y la recaudación asciende a 3.549 euros. La propuesta mínima de colaboración era de 60 euros, cuantía que se superó en la mayoría de los casos. A través de este patrocinio, el Concello se compromete a difundir la colaboración de las empresas adheridas mediante la difusión de su presencia en dípticos y programas desplegables del XIX Mes do Cocido; además, cada entidad recibirá un distintivo.

Entre los 52 patrocinadores figuran, lógicamente, los 27 restaurantes que desde hoy garantizan el cocido en sus cartas, algunos con reserva previa o en determinados días de la semana, que son: O Polo, Currás, As Vilas, Villanueva, Hotel Pontiñas, Parrillada Taboada, Las Palmeras, Pulpería Roque, Asador O Toxo, Cabanas, La Diligencia, La Molinera, Suso (Carragoso) y, ya fuera del casco urbano de Lalín, A Taberna de Vento y La Estación (Botos), O'Cazador (Catasós), Bar Manolo y Agarimo (Donramiro), Casa do Patrón (Doade), Sanmartín (O Corpiño), Hotel Spa Norat Torre do Deza y Onde Antonio (Lalín 2000), O Cruce y La Robleda (Vilatuxe), Casa Pablo (A Goleta), Catro Camiños (Cercio) y Pazo de Bendoiro. Todos ellos recibirán durante la próxima semana los formularios para las encuestas a los clientes, que servirán de base para decidir, posteriormente, qué establecimientos obtienen el sello de calidad.

Los patrocinios se completan con tres panaderías (A Morena, Fernández Puarsa y París), seis cárnicas (Anzo, María Castro, González, Hermida, Varela y Lalinense), cuatro queserías (Hoxe, Pazo de Anzuxao, Ovilaga y Dona Cobiña), dos productores de miel (O Saldoiro y Pájaro), cuatro firmas de bebidas (Deza Comercial de Vinos y Licores, Disanfa, Licores Pousa y Ricardo Vázquez e Hijos) y la Asociación Praza de Abastos (Nela, Luis Otero, R. Faílde, Hortiña da Praza, Rubén de Donramiro y Ultralimento).

Convenios para la feria

En cuanto a los convenios de colaboración empresarial para la realización de la XLIX Feira do Cocido, que tendrá lugar el 19 de febrero, estos se dividieron en dos lotes: El primero está destinado a costear el Bus do Cocido y cuenta con dos colaboraciones: Una conseguida mediante convenio (Abanca) y otra a través del procedimiento abierto (Gadisa), que aportan 10.000 euros en total. El otro lote, dirigido a elaboración de cartelería y papelería, que fijaba una cuota mínima de 500 euros, registró siete propuestas de diferentes entidades, que aportarán en conjunto 8.200 euros.