El pregón con más cachondeo

Roberto Vilar quiere que los que asistan el próximo 19 de febrero a su pregón de la Feira do Cocido de Lalín se lo pasen en grande. El popular presentador de la Televisión de Galicia fue presentado ayer en el restaurante La Molinera de la localidad en el transcurso de un acto que también contó con la presencia del alcalde Rafael Cuiña, junto a varios miembros de su equipo de gobierno y representantes de los principales patrocinadores de la feria gastronómica lalinense.

El pregón de la Feira do Cocido de 2017 será entretenido. Al menos eso es lo que prometió ayer su autor, el presentador televisivo Roberto Vilar, que como adelantó FARO DE VIGO será el pregonero de este año. Vilar, que fue presentado por las autoridades locales y los patrocinadores del evento en los salones del restaurante La Molinera, señaló que "voy a intentar meterle comedia, risa y cachondeo a lo que es una fiesta gastronómica y cultural porque en este país comer es una fiesta, y si comer es una fiesta el cocido es la gran verbena". El presentador también indicó que no se lo pensó dos veces cuando el alcalde Rafael Cuiña le pidió que fuer a el pregonero de la feria porque "todos los sitios son importantes, pero hay cosas a las que no se puede decir que no, y esta es una de ellas porque es una fiesta muy importante y porque hay una tradición de pregoneros brutal, empezando por Manuel Jabois, y es para mí un honor sucederle".

Durante su intervención, el presentador y conductor del programa Land Róber Tunai Show del canal autonómico manifestó que "entiendo que es importante que un comunicador del país como yo le dé difusión a una fiesta tan importante y creo que casa con mi agradecimiento al pueblo de Lalín". Vilar también recordó que su relación con la cabecera comarcal dezana se remonta a su llegada a Santiago de Compostela "donde tuve un compañero de piso fotógrafo y carnicero de Lalín llamado Luis que más lalinense no podía ser". De todas formas, el pregonero de la Feira do Cocido de 2017 hizo memoria para indicar a los presentes que "estuve muchas veces en Lalín porque yo empecé mi carrera televisiva haciendo cámaras ocultas para el 'Supermartes' y muchas de ellas las hice en Lalín porque era la ciudad más cerca de Santiago".

El polifacético Roberto Vilar finalizó su alocución de ayer en Lalín diciendo que "aunque no sea políticamente correcto, aprovecho para darle las gracias a los patrocinadores porque sí que estoy a favor de que las empresas privadas apuesten por ferias como la de Lalín". Las palabras iban dirigidas a los representantes de Espina y Delfín, Mahou, Monterrei, Abanca y Gadisa con los que compartió la presentación oficial y la posterior degustación productos del cerdo que se sirvieron al término del acto.