Los ciclistas de Deza rechazan la petición del RACE de extender el carné por puntos

La reciente propuesta del Real Automóvil Club de España (RACE) de extender el carné por puntos a los ciclistas que circulen por la vía pública como una medida que puede ayudar a combatir las muertes en carretera no ha sido bien recibida por la mayoría de los clubes ciclistas de Deza. Todos menos el Montes do Deza rechazarían su posible implantación por considerarla injusta, además de poder encubrir un afán recaudatorio del Estado. En lo que sí todos coinciden es en hacer hincapié en la concienciación vial tanto de ciclistas como de automovilistas en la carretera.

Sergio Mella, del Tolemia Bike de Vila de Cruces, reconoce que el asunto no ha sido debatido demasiado en el seno del club y aunque dice no tener aún una opinión formada cree que "hay ciclistas que también pasan un poco de todo porque se piensan que por ser ciclistas tienen que estar súper protegidos". De todas formas, Mella no ve "necesario" la creación del carné por puntos a los usuarios de bicicletas ni tampoco viable su implantación a la hora de valorar las capacidades de los ciclistas y no duda en señalar un "afán recaudatorio" detrás de la medida.

Por lo que respecta a Javier Busto, laureado corredor del Extol-La Gramola Team de Bandeira, calificó como "absurda" la solicitud del RACE atendiendo a la llamada de FARO DE VIGO desde Verín "donde venimos de hacer una ruta por Portugal y nos estábamos preguntando por la normativa del metro y medio de separación en la carretera porque venimos un poco asustados del poco respeto que hay por los ciclistas en la carretera". Busto que en lugar de más puntos para los ciclistas "debería haber más medios para protegerlos y no para evitar las posibles infracciones que puedan cometer". El ciclista del Extol-La Gramola tiene claro que "por una infracción que hace un ciclista hay 50 coches que atentan contra ellos porque todos los días vemos en la carretera a coches que te adelantan de frente y te pasan rozando, que te pitan y demás".

El miembro del AlamBIKE de Lalín, Félix Adán, también es de los que piensa que la medida tendría muchas dificultades para calar dentro del sector de las dos ruedas. Es más, para el representante del club ciclista lalinense la extensión de carné por puntos sería una "barbaridad" y se pregunta "¿y que pasa con los niños? ¿los dejamos andar en bicicleta o no porque no pueden tener carné?". Félix Adán está convencido de que "tendríamos que tener un gobierno muy insensato sin dos dedos de frente" para que la petición del RACE consiguiera el visto bueno de los estamentos oficiales. La educación vial "por parte de todos" es la solución que plantea para evitar infracciones "y aunque los ciclistas no somos algunas veces los más indicados para dar lecciones, la mayoría sí cumple con las normas porque frente a los coches somos un punto muy débil", abunda el miembro de AlamBIKE

El único representante de los ciclistas dezanos consultados ayer por esta Redacción favorable a la solicitud del RACE fue Mani Val, del Club Ciclista Montes do Deza. Val no dudó en indicar que le parece "bien" la medida coercitiva porque "si les exigimos a los coches, nosotros también tendremos que respetar las normas de circulación". Sin embargo, Val matizó su visto bueno señalando que para él el futurible carné por puntos de los ciclistas no debería ser "tan estricto" como para automovilistas y motoristas.

El club automovilístico ha puntualizado que el carné es "una herramienta necesaria y que ha demostrado su utilidad" pero "centrar los esfuerzos por reducir al siniestralidad en las carreteras sólo en el permiso por puntos será insuficiente e ineficaz". Además, reclama un plan de convivencia en carretera donde se tenga en cuenta a ambos usuarios. Los ciclistas critican esta posición pues son, después del peatón, el eslabón más débil y denuncian que ni el Código Penal reconoce su vulnerabilidad.