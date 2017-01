Regalos e ilusión en una jornada mágica

En camello, caballo tractor o autobús. No importa en el transporte que lleguen los protagonistas del día de hoy con tal de que lo hagan. Eso es lo que piensan los más pequeños de los tres Reyes Magos de Oriente. En esta ocasión, la amenaza de lluvia no es un problema como si lo fue el año pasado. Por lo tanto, las cabalgatas, con su transcurso habitual por el casco urbano de las respectivas localidad se llevará a cabo. Pero no solo eso, además de que en el evento habrá caramelos para todos, incluso para aquellos que no toleran el gluten, también contarán con un acto al final donde podrán conocer de primera mano a sus majestades e incluso llevarse algún regalo.

| Lalín. En la cabecera comarcal será un día cargado de actividades. La llegada de los reyes Magos de Oriente será a partir de las 17.30 horas. Pero, antes de iniciarse el recorrido por las calle de Lalín, los Reyes visitarán acompañados de la Banda de Música de Vilatuxe a las tres residencias de la tercera edad de la localidad. Saliendo a las 15.30 horas aproximadamente del pabellón, en un bus clásico que pondrá a disposición la empresa de transportes Cuiña. La comitiva partirá de la Casa da Xuventude y descenderá por la calle D para seguir por las rúas Luis González Taboada, Avenida Bos Aires, Xoaquín Loriga y calle Principal, girando por último hacia la rúa Matemático Rodríguez hasta la calle Colón. Desde allí, los Reyes iniciarán un recorrido a pie en dirección a la Praza da Igrexa. El desfile terminará en la carpa instalada en esta plaza donde sus majestades recibirán y atenderá las peticiones de los niños. La cabalgata contará con 150 participantes voluntarios entre niños y mayores. Los niños, distribuidos por edades, irán caracterizados de pastores, romanos, estrellas y árboles de Navidad. Los mayores repetirán tareas de organización y caracterizado ayudando a poner los disfraces a los niños en la Casa da Xuventude, así como participando en la seguridad del itinerario. Además participarán varias asociaciones, con la colaboración de Cabaleiros do Deza. Cabaleiros de Lalín. Además de la ayuda de Protección Civil y Policía Local para la seguridad.

| Silleda. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la Casa da Cultura a las 17:45 horas, donde será recibidos por el alcalde, Manuel Cuiña, y la Corporación Municipal al son de la Banda de Música Municipal de Silleda. Después de la recepción municipal y del ya tradicional saludo desde el balcón, comenzará el recorrido el cabalgata, integrada por tres carrozas. En esta edición serán cerca de 90 niños de Silleda los que participen como pajes en la comitiva real de Melchor, Gaspar y Baltasar, viajando tanto en las carrozas como en el autobús de época que acompañará el recorrido. En cuanto a la organización, en la cabalgata participan sobre 30 personas, entre personal municipal y voluntarios... que se encargan de coordinar el recorrido y velar por la seguridad del evento. La cabalgata organizada desde la concejalía de Cultura discurrirá por el recorrido habitual. Comenzará por la calle Progreso, continuará por la Avenida do Parque y la rúa María Colmeiro, para terminar finalmente el recorrido por la calle Venezuela y por la rúa Outeiro y terminará en el pabellón número dos del recinto ferial de la Semana Verde de Galicia, donde se servirá chocolate con churros gratis para todos los asistentes.

| Vila de Cruces. Los Reyes Magos llegarán a la capital cruceña a partir de las 18.30. Realizarán el recorrido habitual por el casco urbano, donde los pequeños podrán aprovechar para verlos y además coger dulces de todo tipo. A partir de las 19.30 entregarán regalos en el Auditorio Municipal Xosé Casa

| Rodeiro. Sus majestades partirán de la Praza do Concello a las 17.30 horas. Desde allí realizarán un recorrido hasta la Casa da Cultura de la localidad, donde se entregarán regalos para los pequeños y se ofrecerá el tradicional churros con chocolate.

| Agolada. Más de una decena de personas participan en la cabalgata que sale a las 18.00 horas del CEIP de Agolada, pasando por la calle Calvo Sotelo y la rúa da Parranda para terminar finalmente en el Concello. Finalmente , a las 20.00 horas la Polifónica de Agolada, la Banda de Música de la localidad y el Quinteto dos Metais realizarán una actuación en el Centro da Terceira Idade.

| Dozón. Es el único de los concellos de la comarca que no tendrá cabalgata de Reyes.