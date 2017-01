Obdulia defiende su libertad a toda costa

Una vecina de Margaride, Silleda, pone en mano de sus vecinos poder librarse de entrar en la cárcel. Obdulia Iglesias Fernández intenta conseguir un indulto parcial a una condena de tres años y ocho meses por robos y lesiones en Barcelona en 2007. El juzgado de lo penal, número 1, de Terrassa la condenó a 1 año y nueve meses a cada uno de estos delitos el pasado 2014, por lo que la mujer tendrá que entrar en la cárcel "en cualquier momento, cuando llegue la orden al juzgado aquí, y desde ese momento tendré 10 días para entrar en la cárcel", asegura Iglesias.

La mujer pone en manifiesto su situación actual para concienciar a los firmantes. "Lo ocurrido pasó en 2007 y fui obligada a colaborar, me arrepiento de lo sucedido, no sé como pudo pasar", lamenta. Actualmente tiene a su cargo dos niños pequeños y una madre enferma de la que tiene que cuidar, además sostiene que no tiene antecedentes penales antes del presente, por esa razón pide que se le indulte para no entrar en la prisión y en vez de ello realizar trabajos para la comunidad.

Después de la sentencia del juzgado catalán, la trasdezana realizó un primer indulto que fracasó. Ahora, insta a todos a que conozcan su historia y firmen una petición para que sea el Ministerio de Justicia el que la indulte ante su situación. "Son necesarias 800 firmas, aunque mi abogado dice que con 100 pueden bastar para realizar la petición", dice Iglesias. Actualmente el listado recoge 119 firmas y está siendo compartido en su Facebook, Iglesias Fernández Mari, para lograr el mayor número de firmas posibles. "Si este fracasa puedo pedirlo una tercera vez", explica.

En cuanto al delito, asegura que "estoy muy arrepentida fui una tonta que se guió por el miedo", justifica. Esta silledense residió durante unos años en Barcelona donde mantuvo una relación amorosa con un hombre que también está acusado del mismo delito que ella.

Los hechos, según la mujer, fechan de 2007, su pareja acuchilló y robó a otro hombre del que estaba celoso. Supuestamente, la pareja de Obdulia la amenazó para que esta llevase a "un lugar apartado", dice, a la víctima. Allí, su pareja salió del maletero y "comenzó a pegarle una paliza, incluso lo acuchilló, yo estaba paralizada no sabía que iba a pasar eso", recuerda. Después de ello, el hombre obligó a la víctima a ir a un cajero para robarle. En este sentido, la silledense dice "yo también debí denunciarlo en su momento, pero no lo hice", argumenta. "Fui amenazada en repetidas ocasiones y tenía miedo a que le hiciera algo a mis padres y a mi hermano". No sabe que va ocurrir, pero espera que este petición de indulto sea efectiva.