Dos profesores lalinenses denuncian a Cruz por acusarlos de terrorismo

Los profesores lalinenses Manuel Igrexas y Chus Pato llevarán la juzgado al concejal no adscrito local Juan José Cruz García por vincularlos, a través de comentarios en su perfil de la red social Facebook, de haber sido supuestamente colaboradores de un grupo terrorista. Tanto el conocido profesor del IES Laxeiro como su pareja, también con plaza en este centro educativo de la capital dezana, formularon en el Juzgado Número 1 de Lalín una solicitud para la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal por un presunto delito de injurias graves y calumnias contra el representante público.

Los denunciantes presentan como pruebas publicaciones que aparecen en el perfil de Facebook del edil, que abandonó el grupo de gobierno a finales del mes de julio del año pasado, y que habría subido el pasado 28 de diciembre a las 19.21 horas. En el texto se puede leer: Día dos Santos Inocentes (pásanme por privado este anónimo pidindo que o comparta): Manolo Igrexas e Chus Pato foron os que facilitaron información a grupos independentistas cando se falou de que había alerta terroristas en Lalín. Recordádelo? Agora ambos son egrexias figuras. Feliz Día dos Santos Inocentes!". La defensa de Igrexas y de Pato expone que junto a este texto se adjunta una noticia de un diario del 6 de diciembre de 2014 en la que el exalcalde José Crespo afirmaba que había sido objetivo de la banda terrorista ETA tras la visita a Lalín del juez Baltasar Garzón.

La abogada de Igrexas y de Pato conmina al denunciado a que admita si es la persona que administra el Facebook con su nombre y que es el autor de las publicaciones, así como que publicó el pasado día 28 de diciembre el ya mencionado texto. Además, en el escrito se añade que dos días más tarde, y en respuesta a un comentario del vecino Rafael Iglesias Blanco, le formula a éste la siguiente pregunta: "no caso de que alguén filtrase información a grupos independentistas conectados con ETA que che parecería??? Tamén os aplaudirías???? Ilústranos coa túa incoherencia político-ideolóxica habitual". La defensa de la pareja de profesores incide en que los comentarios suponen que se impute a sus clientes "un delito de colaboración con banda armada". Por ello exige a Juan José Cruz que proceda a excusarse públicamente con ambos en su perfil de Facebook y en la prensa escrita "por tal comportamiento, debiendo explicar las razones que le llevaron a cometer tal acción". Asimismo en concepto de indemnización por daños y perjuicios se reclama 6.000 euros para cada uno de los dos demandantes. Igrexas es muy conocido en su localidad natal tanto como docente como por su labor como investigador. En las elecciones municipales de 2015 formó parte de la lista de A Plataforma Aberta Cidadá de Lalín (APAC). Pato, ourensana de nacimiento, lleva muchos años en Lalín y además de profesora es una reputada poetisa. Hace dos meses fue elegida miembro de la Real Academia Galega (RAG).

Explicación del edil

Por su parte, Juan José Cruz, consultado por FARO sobre este asunto, explica que el 28 de diciembre encontró en su casa, "en sobre cerrado, la nota que compartí", en alusión a la reproducción de la misma en su Facebook. El edil, comunicó "lo que decía" a su abogado y decidió divulgarlo en las redes sociales. Asegura que "no sé para que voy a ir al acto [de conciliación]" sosteniendo que no tiene más que añadir que estos hechos, además de indicar que no sabe si conserva la carta que habría recibido en su domicilio. "Si hay que aclarar cosas porque resulta que de un comentario del Día de los Santos Inocentes puede sacarse algo, pues por mí, como si se llama a declarar a la policía o a cualquiera que pueda ayudar a esclarecer el tema", concluye.