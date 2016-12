La TVG suprime la Gala do Cocido por "falta de rendimiento" y el cuatripartito lo atribuye a una "decisión política"

Lalín se quedará en 2017, por primera vez en dos décadas, sin Luar do Cocido. Así lo ha decidido de forma unilateral Radio Televisión de Galicia, que informó por carta al Concello: "No estamos en condiciones de llevar a cabo la producción de la Gala dos Premios Gastronómicos en la noche del viernes [anterior a la Feira do Cocido], ya que desde los últimos años estamos percibiendo un creciente desequilibrio entre los costes económicos y organizativos y el rendimiento del programa en términos de audiencia", reza la misiva firmada por Rosa Vilas Núñez, directora de la RTVG.

La decisión de prescindir del programa que se emitía en directo desde 1995 no ha pillado por sorpresa al gobierno local, cuyo máximo responsable ya se esperaba algo así tras la conversación que había mantenido con la propia Rosa Vilas. "Ya no me sonó bien aquel día", rememora el alcalde, Rafael Cuiña, si bien desde el ayuntamiento se hicieron "las mismas gestiones que el año anterior" y que se mantuvo contacto oral. Por eso, tampoco ha sentado nada bien que la respuesta llegase mediante un frío e-mail. Pero, al margen de las formas, no por intuida, la respuesta ha dejado de "disgustar" a los miembros del cuatripartito, pues, aun siendo conscientes de que es un evento que despierta "diferentes sensibilidades", también lo son de que gozaba de gran predicamento entre el público más joven y los fieles del propio Luar. Además, ya formaba parte del "engranaje" del evento gastronómico de Lalín. Por lo tanto, "es una mala noticia para Lalín, provocada por aquellos que solo quieren a Lalín cuando mandan en Lalín", sentencia el regidor.

La falta de rentabilidad que esgrime la TVG no convence al ejecutivo. "A mi me dicen trabajadores muy significados con los que he hablado que son decisiones políticas" adoptadas para concellos que no son gobernados por el PP. Cuiña relaciona este hecho con el fracaso de la solicitud para declarar el Cocido fiesta de interés turístico internacional, a pesar de que "Xunta y Concello hicimos todo lo posible" y concluye que "es el PP el que está detrás en ambos casos".

El canal autonómico brinda una propuesta alternativa a la Gala do Cocido: La retransmisión en directo el sábado por la tarde, durante unas tres horas, del programa de música y entretenimiento Aquí Galicia, emitido con anterior desde varias ciudades gallegas. Añade Rosa Vilas que "está generando muy buenos resultados de seguimiento por el público y de eficiencia económica". También pretende reeditar durante la semana de la feria el matinal de la Radio Galega Galicia por Diante. "Estaríamos encantados de la colaboración operativa del Concello de Lalín en estas dos citas, ya que son todo un escaparate de la villa y sus gentes hacia Galicia y el ámbito estatal e internacional, mediante los canales TV Galicia Europa y América", concluye.

El cuatripartito trabaja en un "Plan B" que ya manejaba por si se caía el programa de la TVG. "Haremos algo más digno y solemne, seguramente", manifestó González Casares. Lo más probable es que el evento tenga lugar en el Auditorio Municipal, pero el gobierno prefiere no avanzar detalles, porque no da por perdida la batalla con la TVG, a la espera de ver qué sucede con la moción que llevarán al pleno. "Los Premios de Gastronomía de Galicia necesitan solemnidad y un acto que esté a a altura de su prestigio y del de los propios premiados", declara el alcalde.