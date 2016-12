El centro de salud de A Estrada y Apacaf se alían para mejorar la atención a autistas

El centro de salud de A Estrada -que hace poco más de un mes recibió por segunda vez en tres años el premio Best in Class que le acredita como el mejor de España- da un nuevo paso al frente en su vocación transformadora de la Atención Primaria y rubrica un acuerdo con la Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista de Centros de Apoio Familiar (Apacaf), radicada en la parroquia estradense de Berres. El objetivo de esta iniciativa -impulsada por el centro de salud pero considerada "magnífica" por la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago a la que pertenece- es apuntalar la estrecha colaboración que vienen manteniendo desde hace dos años e impulsar nuevas acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de los autistas que residen en el centro A Braña.

En este viven habitualmente ocho personas autistas de entre 20 y 44 años, procedentes de distintos puntos de la geografía gallega como A Estrada, Vigo, Lugo o Rois, entre otros. Realizan actividades cotidianas. Ayudan a hacer la comida, a tender la ropa y a limpiar su habitación, además de realizar distintas actividades en las aulas de formación, psicomotricidad y comunicación del centro. El aula multisensorial -cofinanciada en su día por la Fundación ONCE- es la preferida de la mayoría. Está dotada con elementos para su estimulación sensorial: luces, música y un ambiente tranquilo especialmente pensado para que alcancen los mayores niveles de bienestar emocional.

A pesar de que sus familias residen en otros puntos de la geografía gallega, los residentes en A Braña están registrados en el centro de salud de A Estrada, adonde "les gusta mucho ir", según la presidenta de Apacaf, María José Ferradáns Villar. Lo atribuye al "trato muy personalizado" que le brindan los profesionales sanitarios. Les dan"atención médica muy especializada e individualizada" con una orientación preventiva. Siguen unos protocolos de intervención que les favorecen. Su enfoque es "muy cercano". Buscan paliar sus dificultades de comunicación y de reconocimiento social. Les llaman por su nombre, les priorizan cuando llegan a la consulta mediante una tarjeta preferente (conscientes de que, debido al autismo, no saben esperar) y propician así que ir al centro de salud no sea "un problema" sino "una acción familiar" que enlaza con la técnica de dinámica de grupo "role play" que Apacaf aplica en el centro, para que sus usuarios asocien el momento de ir al médico con algo agradable como hablar con el profesional que le atiende o tomarse un refresco por el camino.

Ayer fueron los profesionales que ostentan cargos de responsabilidad en el centro de salud -el propio Sánchez Castro; la jefa de la Unidad de Tarde, Josefa Gerpe; la coordinadora en funciones de Enfermería, Maite Matalobos; y la trabajadora social, Milagros Núñez Vidal- quienes realizaron el camino inverso. Visitaron a los residentes en A Braña en su entorno. Según Sánchez Castro, esta visita y el propio acuerdo que centro de salud y Apacaf firmaron ayer es un "reconocimiento a la labor encomiable", con "un enfoque integral" orientado "a la persona, su historia y su entorno" que realiza Apacaf para que los autistas que residen en su centro tengan "su propio proyecto autónomo de vida".

El acuerdo se encardina en la estrategia que está elaborando el centro de salud para mantener su condición de servicio sanitario a la par que prima su vertiente sociosanitaria,"cercana a los problemas de la gente" y orientada al paciente. Mejorar su relación con él es uno de sus objetivos. Por eso aceptó hace escasas semanas la propuesta de la Xerencia de Santiago de aplicar el Código Amable, un modelo de certificación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que busca favorecer la salud de los ciudadanos.

En todos sus expositores el centro de salud ofrece ya información sobre el autismo y Apacaf, a fin de dar a conocer su labor. Asimismo, para propiciar la integración de los autistas sus instalaciones ya están señalizadas con pictogramas. Lo hizo en los últimos meses en colaboración con la Federación Autismo Galicia, a la que pertenece Apacaf. También está señalizado ya con pictogramas el centro periférico radicado en Oca y próximamente, según detalló Sánchez Castro, se completará también el pictogramado de los centros de salud periféricos de Codeseda y Souto de Vea. La presidenta de Apacaf puso ayer en valor esa iniciativa, subrayando su utilidad para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que en los últimos años ya vieron mejorada su accesibilidad a otras instalaciones públicas de A Estrada como la piscina climatizada de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp).