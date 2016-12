Abordan el papel destacado de A Estrada en As Irmandades da Fala

Con motivo del centenario de las Irmandades da Fala, la Asociación Cultural Vagalumes presenta hoy en A Estrada el libro As Irmandades da Fala (1916-1931) Reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX. El trabajo está coordinado por el profesor Uxío Breogán Diéguez y colaboran diferentes historiadores. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en la sala de exposiciones de Abanca. Intervendrán dos de los coautores de la obra, el Catedrático Emérito de la USC Justo Beramendi y el estradense Xoán Carlos Garrido.