Un fin de semana entre pantallas

En torno a unas 700 personas se juntarán durante este fin de semana en la Feria Internacional de Galicia para entregarse a los ordenadores y consolas. Todos ellos llegan con mucha ilusión, algunos por primera vez, otros ya con varias ediciones a cuestas. Las novedades este año se presentan en el merchandising y unas pantallas para ver y jugar las finales de League of Legends y Hearthstone. En el pabellón uno del recinto, a parte de las múltiples mesas donde se acomodaron, al final disponen de un espacio para acomodar sus tiendas de campaña y todo lo necesario para pasar estos días.

En la mañana de ayer, los que se encontraban ya en el recinto pudieron disfrutar del circuito de minidrones, en el billar gigante o en la zona de juegos teledirigidos. Por la tarde se celebró una competición de disfraces en 10 minutos, un taller de maquillaje zombie, un torneo de vídeojuego Mario Kart, un concurso de chistes malos o una charla del club profesional de e-sports eMonkey, centrada en los deportes electrónicos, la cual trató sobre el videojuego Hearthstone y en la que el gamer profesional David Amorín habló sobre sus inicios, éxitos, fundamentos del juego y distintos aspectos de la competición. En cuanto a los torneos exclusivos de la Intranet, también empezó la yincana y los torneos tanto oficiales como los no oficiales. En torno a las 22.00 horas tuvo lugar el apagón oficial de la party, un acto simbólico en el que se apagaron por primera vez, y hasta hoy por la mañana, las luces del pabellón. El recinto permanece abierto para el público no inscrito y que quiere acudir a la zona de acceso libre, para disfrutar de las actividades del programa.

Todo el fin de semana los particpantes se entregan a la pantalla, son pocas las horas que duermen, para así aprovechar al máximo la experiencia. Este año la novedad que destacan son las pantallas para ver las finales de Legue of Legends y Hearthstone. "Cada año tienen que innovar algo porque sino es siempre lo mismo, además que las tecnologías avanzan, entonces deben de mostrar lo que no se pueda hacer de forma habitual en casa", explica Diego Farjado, un joven de 24 años de A Coruña, que disfruta de estas jornadas con María Eijo, de 28 años procedente de Santiago. Su idea aquí es jugar a diversos juegos además de "aprovechar para ver a gente que solo pueden ver aquí", aclara. La joven Lucía González de Lugo es la primera vez que participa en uno de estos eventos, aprovecha estos días para descargar películas y ver serie a una mayor velocidad. Además también jugará a "algunos juegos light, no al nivel de nuestros compañeros", comenta Sandra López, su compañera, que ya es la segunda vez que participa. "La finalidad es pasar un buen fin de semana con los amigos, ya que nos juntamos bastantes". Por otro lado, están los que aprovechan para lucir sus tecnologías como es el caso de José Luis López, que trajo su impresora 3D. "Cuando la compré no tenía ni idea de la impresión en 3D, poco a poco fui haciendo mis pinitos, aprendiendo y me gusta este mundo. Participo en estos eventos desde el año 2007 y hay personas que solo veo aquí, por eso me gusta asistir", aclara. Después están los aficionados a los juegos de coches o más bien al mundo del motor. Este es el caso de Antonio González, que participa con su cuñado Pablo Rigueiro. Ambos disponen de un asiento con volantes diferentes para los distintos juegos. "Si es un coche de rally utilizamos un volante, si es de fórmula otro. Nos gusta mucho el mundo del motor, si pudiese ser en la realidad aún estaría mejor. Asistimos a esta cita desde el año 2008 y es una forma de desconectar un poco de todo, realizando lo que más nos gusta", explica González.