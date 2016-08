Silleda se queda sin "Festival del Amor"

Silleda se queda sin Love Festival. Después de un mes sin datos sobre su celebración, la organización desveló ayer la cancelación del evento mediante un comunicado en una red social. En el escrito afirma que lleva seis meses trabajando sin cesar y hasta el último momento, pero "nos hemos encontrado con piedra tras piedra en el camino".

Por un lado, los organizadores hablan de un incumplimiento de los acuerdos pactados para llevar a cabo el festival en Silleda. También aluden a que negociaron con un municipio de la costa, debido a que éste mostró interés en el evento. Sin embargo, cuando estaba todo acordado para llevarse a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre, no se pudo llegar a pactar por "falta de cumplimiento de las condiciones previstas", según apuntan desde la organización. Denuncian un mal funcionamiento de algunas administraciones. "Nos dicen una cosa y acaba siendo la contraria. Y la cara la damos los de siempre", lamentan.

La corporación comenta que el mundo de la música en vivo pasa momentos complicados "precisamente por falta de compromiso con los acuerdos que se establecen desde un principio y que son los que hacen posible la producción del festival". Además, añaden que quien conoce la industria cultural, en especial la musical, sabe por lo que están pasando en estos momentos. Love Festival ya contaba con numerosos grupos para su celebración, para ello tuvieron que realizar un desembolso de dinero ya en meses anteriores cuando tan solo había preacuerdos. "Da la sensación de que unos tenemos que poner todo el esfuerzo económico y asumir los riesgos para que otros solo asuman los beneficios -protestan desde la corporación-. No podemos organizar un evento de este tipo a cualquier precio y menos cuando con nuestro trabajo y dinero otros simplemente quieren aprovecharse". Se proclaman como un festival que nunca se queda en una misma ubicación, sino que siempre están cambiando de sitio para darse a conocer, por ello siguen en activos. Consideran que todo fueron bloqueos y problemas y que "hubo una falta de seriedad y una carencia absoluta de ética y profesionalidad para emprender un festival como el que hemos planteado".

Desde la organización confirman que no habrá ningún Love Festival, organizado por ellos, en Galicia al menos en este año 2016. Volverán a Levante, en donde en más de treinta años "no nos hemos encontrado con actitudes caciquiles como las que hemos padecido en esta tierra hermosa que es Galicia y a la que auguramos malos tiempos para los festivales". Agradecen a todos los grupos que tenían previstas sus actuaciones por el comportamiento que tuvieron con ellos, además de la paciencia y apoyo que les brindaron. Ofrecen disculpas a todos los que tenían pensado ir y también están agradecidos por la espera que sufrieron sin tener ninguna respuesta, ya que se encontraban en un proceso de negociaciones y de cerrar acuerdos. Por último, no descartan la posibilidad de que en años posteriores vuelvan intentar hacer este Festival del Amor en Galicia.