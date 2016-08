Reencuentro de los Bodaño de Fondo do Alle

La familia Bodaño de Fondo do Alle en los exteriores del restaurante Fogar de Breogán de Santiso. // Bernabé/JavierLalín

La familia de los Bodaño realizaron un encuentro para recordar viejos tiempos y volver a verse después de tantos años. La iniciativa la tuvo el joven Dani Bodaño, aunque apunta: "Sin la ayuda de algunos familiares, esto no lo lograría". Reunieron a 60 familiares que llevan este apellido y que pertenecen al lugar de Fondo do Alle de la parroquia de Filgueira. Aunque destaca que había un dato que no conocía que es que en Lalín hay en torno a unas 150 personas que llevan el apellido Bodaño.

El lugar escogido para este encuentro fue el restaurante Fogar de Breogán, en Santiso. "Nos trataron muy bien, nos regalaron el champán además de unos entrantes, estuvimos en la zona que se llama el Galpón. Hubo mucha abundancia, no sé si eso es normal", comenta Dani Bodaño. La reunión, destaca que al principio era un poco extraña porque había gente que solo se veía una vez al año, pero a medida que avanzó la mañana fueron afianzando la relación hasta acabar brindando con champán. Disfrutaron de una comida compuesta por empanada, tortilla, churrasco variado, postres caseros y chupitos. Fue un ambiente muy agradable en el que empezaron a recordar viejos tiempos y a contar anécdotas de cuando eran jóvenes.

Para el próximo año, Dani Bodaño ya tiene pensado realizar esta reunión de nuevo para la que contarán con familiares de Argentina, Holanda y Madrid, por eso mismo está programada para el tercer fin de semana de agosto y que todos estos familiares puedan disfrutarla, ya que es el mes en el que se encuentran de vacaciones. "Hay un dato que desconocía que es que en Argentina se encuentran muchos familiares Bodaño". También está pensando en realizar un árbol genealógico, aunque le resultará un poco complicado y quiere realizar otra reunión para los Fernández, ya que esta le resultó muy satisfactoria.