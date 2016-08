¿Poké no quedamos?

Se los ve caminando por la calle, muchas veces en pequeños grupos, con el móvil en la mano. Los más aficionados suman ya muchos kilómetros en la procura de los ejemplares más esquivos. El Pokémon Go ha desatado la euforia por cazar unos coloridos personajes que solo ven quienes dedican su tiempo libre a esta afición. El sábado tienen una cita en A Estrada.

A Estrada no es ajena al furor desatado por el juego Pokémon Go. La Praza da Constitución, el entorno del Teatro Principal, la Praza da Inmaculada o la alameda municipal son espacios públicos en los que es frecuente ver a grupos de jóvenes -y no tan jóvenes- tratando de apresar con su teléfono móvil algo que se escapa al ojo humano, en especial al de aquellos completamente ajenos a este fenómeno social. Conscientes de que el municipio tiene una buena cantera de entrenadores Pokémon, la asociación estradense de videojuegos The Log, en coordinación con Ocionautas, se han aventurado a organizar una Pokéquedada, similar a las ya celebradas en diversas ciudades.

El lugar escogido ha sido la avenida da Cultura, un enclave urbano en el que existen cinco Poképaradas y un gimnasio Pokémon. Para los poco puestos en la materia, cabe aclarar que las paradas son puntos donde se reciben diversos utensilios que ayudan a la caza de los codiciados Pokémon. Aprovechando la concentración de estos puntos en una única avenida, la organización tiene previsto colocar cebos en cada una de las paradas, lo cual servirá para atraer un gran número de diferentes personajes.

Aseguran asimismo los organizadores que en este entorno estradense existen también varios "nidos", en los que podrían aparecer más personajes sin necesidad de emplear cebos para atraerlos. Todo ello redundará, auguran, en una auténtica "avalancha" Pokémon.

La Pokéquedada arrancará a las 18.00 horas, prolongándose hasta las 21.00. Esperan que en estas tres horas la avenida da Cultura se convierta en punto de encuentro para todos los aficionados a una aplicación que ha desatado una auténtica euforia, tanto entre los sectores más jóvenes de la sociedad como en generaciones que comienzan a peinar canas. "Engancha a cualquier edad", explican desde La Estación, el colectivo paraguas de todas las asociaciones juveniles surgidas de un tiempo a esta parte en A Estrada.

Para participar en este juego se escoge un equipo de entre los tres existentes: amarillo, azul y rojo. Habrá competiciones planteadas por la organización con premios para entrenadores de todos ellos. Entre los regalos previstos figuran camisetas de Bullshirt con diseños Pokémon.

Los expertos en la materia explican asimismo que en la avenida da Cultura existe uno de los cuatro gimnasios para entrenadores Pokémon que figuran en A Estrada. En estos puntos los aficionados se concentran para luchar y poner a prueba sus mejores Pokémon.

The Log y Ocionautas están haciendo uso estos días de las redes sociales para promocionar este encuentro. Explican que el público objetivo de la iniciativa es complicado de definir, "puesto que ha roto las escalas incluso para la propia Niantic -la creadora de la APP- ya que el luego se ha extendido de manera exagerada", explican. "Esperamos ver en al zona todo tipo de personas dispuestas a pasar un buen rato, socializar y disfrutar de una afición en común". Avanzan que contarán con la colaboración de marcas y empresas estradenses que ayudarán a amenizar la jornada, en la que no faltará la música.