Achádego dun enterramento en Zobra

Localización aérea do punto exacto onde está o enterramento. // A.P.

A parroquia de Zobra, ubicada na parte meridional do termo municipal de Lalín, cunha extensión de 20,5 Km2, que representan o 6,8% da superficie do concello lalinense (300,84 Km2), foi ocupada, posiblemente, dun xeito estable por pastores e agricultores a comezos da Alta Idade Media e, desde aquela, pasou a formar parte dun espazo habitado por individuos perfectamente integrados a un medio físico de condicións dificiles, non só polo seu aillamento, senon tamén pola súa propia orografía e climatoloxía.

Zobra (20,5 Km2), xuntamente coas parroquias limítrofes Lebozán (17,3) e Vilatuxe (16,7), tamén situadas ao...