Una reestructuración interna en Emerxencias buscará retomar el Grupo de Cans de Rescate

Con un Grupo de Cans de Rescate (GCR) que se ha quedado sin efectivos, es momento de reaccionar. Al objeto de evitar que la unidad desaparezca y, con ella, el trabajo de muchos años, una reestructuración interna en el servicio municipal de Emerxencias procurará que la agrupación canina de salvamento vuelva a estar operativa lo antes posible.

Así lo indicó ayer el responsable del servicio, Carlos Faílde, que simplemente se limitó a confirmar que esta unidad se intentará revitalizar con gente de la propia agrupación, por tanto ya familiarizada con el funcionamiento del equipo.

Por su parte, el alcalde estradense, José López Campos, informó en la tarde de ayer de que se convocarán reuniones con el voluntariado vinculado a Protección Civil. Consideró conveniente el munícipe "una reflexión sobre cómo se gestionó la agrupación de voluntarios" y subrayó que esta es "independiente del Concello".

"Esto es un ciclo", apuntó también el mandatario, señalando que esta no es la primera vez que se disuelve el GCR. Dijo que es este un "hobby demasiado exigente" y que requiere muchas horas de trabajo. Subrayó así el esfuerzo "ímprobo" de los integrantes de la unidad.

"El Concello, a lo mejor, pudo asumir más gastos", señaló el alcalde, que no dejó de apuntar que en el último año fueron 20.000 euros los gastos de la agrupación de voluntarios, en los que encajó el funcionamiento de este ente."Gastos sin ningún tipo de reparo, sin discusión ni debate", añadió.

"Se fueron los que quedaban, eran seis", apuntó López Campos, señalando que ya otros guías habían dejado el grupo antes. Interpreta esta decisión como "cansancio". "Se les hizo muy cuesta arriba", dijo López, que consideró que el Concello, aunque no tiene un apoyo impulsor sí lo tiene en concepto de mantenimiento. Insistió en que esta es una agrupación "con autonomía total" y que se financió, directa o indirectamente, con la aportación del Concello.

Apuntó que a los integrantes de la unidad que son funcionarios del ayuntamiento se les eximió del servicio cuando tenían que acudir a alguna actividad ligada al GCR, "siempre que no perjudicasen el servicio". "A veces era difícil", asumiendo que no siempre pudieron contar con esta autorización.

Por su parte, los tres grupos que integran la oposición municipal coincidieron ayer en pedir explicaciones o en responsabilizar al gobierno del desmantelamiento del Grupo de Cans de Rescate. La portavoz del PSOE, Belén Louzao, anunció que los socialistas pedirán una comisión de personal para tratar este tema, así como la negativa de defensa jurídica a dos agentes de la Policía Local cuya causa fue archivada. Incidió Louzao en el que el GCR "siempre fue un ejemplo" y "un orgullo para A Estrada durante las distintas corporaciones". "Si estamos orgullosos cuando tienen éxitos, también hay que ayudarlos en el día a día", apuntó la edil, que resumió la política de personal del ejecutivo que encabeza López como: "si no me caes bien, no te apoyo y fuera".

Movemento Veciñal Estradense (Móvete) apuntó directamente al alcalde como "responsable del desmantelamiento" de esta unidad. Tras poner en valor el trabajo desarrollado por este equipo y los éxitos y reconocimiento alcanzados, recordó que el GCR forma parte de una agrupación de voluntarios que sufrió un recorte en la subvención municipal, "pasando de recibir 21.000 a 6.000 euros". "Esta subvención es insuficiente para hacer frente al pago de material, desplazamientos de los voluntarios y veterinarios", consideró también la portavoz de este grupo, Mar Blanco.

Móvete pidió justificación de los 5.000 euros que el alcalde afirmó que se dedicaron al GCR. Incide en que desde hace más de una década la empresa de piensos Biocan-Satisfaction "dona el alimento para los perros como forma de patrocinio". Además, Mar Blanco quiso saber a qué se debe "el cambio de opinión del alcalde, cuando hace tres años compareció junto a Louro anunciando la importante labor altruista del grupo y la representación de A Estrada en el campeonato de mundo en Holanda". "Sin embargo ahora alude a la presencia de Louro en estos campeonatos como viajes de interés privado", matizó. Asimismo, apuntó la líder de Móvete que "hace más de un año" la Xunta cedió una furgoneta para uso del GCR, "pero nunca se puso a disposición del mismo".

Finalmente, el portavoz del BNG, Xosé Magariños, se mostró preocupado por lo sucedido en esta unidad. "Viendo lo que está pasando estos días en Italia, donde los perros de rescate son una pieza clave para salvar vidas humanas en el terremoto que afectó a varias localidades del país, es incomprensible que desde el Concello no hagan nada por mantener el Grupo de Cans de Rescate que era modélico y estaban sobradamente preparados para actuar en casos semejantes", manifestó. Magariños estimó que este grupo sufrió "un deterioro importante desde la entrada del grupo de gobierno del PP". "Si ahora mismo no tenemos grupo de rescate canino es por culpa del alcalde y su dejadez".