Vilagarcía estrena nuevo corazón urbano en la apertura oficial de la Plaza de Galicia

La transformación de la Plaza de Galicia se convirtió en realidad en la mañana de ayer con la inauguración oficial de la obra. Una actuación que se ha realizado con arreglo a las partidas del Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra y que partía de un presupuesto de 353.953 euros que fue rebajado sustancialmente.

El arquitecto Mariano Vázquez fue quien proyectó la líneas maestras marcadas por la Concejalía de Urbanismo para recuperar el espacio público para uso de los peatones que, a lo largo del día de ayer, comprobaron fehacientemente, y en altísimo número, tanto el aspecto estético como la funcionalidad de la obra ya plasmada.

La expectación fue notable durante toda la jornada. Miles de personas circularon sobre un proyecto que pivota sobre el concepto de recuperación del espacio para los peatones. Para ello se han añadido elementos de humanización con un propósito estético y funcional a partes iguales.

Con el gris del hormigón como color predominante, el diseño contempla la recreación de una zona de alameda con distintas especies arbóreas que aportan frescor y colorido al lugar. Por otro lado una fuente luminosa en un claro guiño al pasado y que supone también una representación del antiguo río existente en la zona. Un curso de agua en el que distintas acequias cumplirán la doble función de refrescar el ambiente en fechas estivales y, en época de lluvias, ayudará a evitar las inundaciones.

El paso de vilagarcianos y visitantes a lo largo de todo el día fue incesante desde primera hora de la mañana. Los comentarios respecto al análisis del nuevo aspecto de la obra apuntaban cierta tendencia a la aprobación del nuevo espacio en referencia al anterior tránsito de vehículos, si bien también se escucharon críticas argumentadas en las diferentes alturas o su peligrosidad para mayores y niños. Cuestiones relativas a la amenaza de los incívicos también se palpaba en diferentes apreciaciones.

Los viandantes también expusieron comentarios del todo favorables al nuevo aspecto del corazón urbano de la localidad. Desde la originalidad a la estética pasando por cuestiones como las relativas a la recuperación de señas de identidad de la Vilagarcía más reminiscente. Incluso donde algunos observaban amenazas para la integridad física, muchos identificaban esos lugares como de esparcimiento y disfrute para los niños.

El propio arquitecto, Mariano Vázquez, describió el objetivo del trabajo llevado a cabo, "las premisas eran peatonalizar la zona y convertirla en un espacio no de circulación sino de reposo y de disfrute. Se pedía que se rememorase el pasado del espacio. Por eso y porque también ha habido problemas de inundaciones y mal funcionamiento de las escorrentías del agua y aprovechamos esta cuestión para intentar resolver o al menos paliar en parte esa situación. Con esas premisas se reinterpretó un curso fluvial que no se corresponde con el que existía, pero que en cierta manera lo evoca. De una manera se quería un reencuentro con sensaciones que se pudieron vivir aquí hace muchos años. Las cosas funcionan mejor en conceptos que ya estaban arraigados. Son guiños al pasado sin reinterpretar las raíces fielmente porque no era el objeto y en la actualidad las técnicas y las posibilidades son otras a la hora de crear espacios".