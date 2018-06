Vaca, paella y callos en el paraíso del marisco

La degustación de vaca cachena en los montes de San Vicente, la fiesta solidaria con el club de remo Mecos, para saborear paella y callos, el 40 aniversario del Casino La Toja y el quinto de Taberna da Crus, el ciclo Cinemas de Galicia o el festival de Monte Siradella... Son solo algunas de las propuestas gastronómicas, musicales y/o lúdicas ofrecidas este fin de semana en el Concello de O Grove. Además el buen tiempo -por momentos- favorece el acceso a las playas, el disfrute de los espacios naturales, la visita a la isla de A Toxa y las singladuras en catamarán por la ría ¿Qué más se puede pedir?

El considerado "paraíso del marisco", O Grove, vive un fin de semana repleto de actividades socioculturales. Y también gastronómicas, demostrando que en la mesa meca no solo tienen cabida los buenos peces, crustáceos, bivalvos y cefalópodos. También la carne tiene tirón, y la de vaca cachena sigue ganando enteros.

Así queda patente con la segunda edición de la fiesta exaltación de este preciado producto, que organiza la comunidad de montes de San Vicente de O Grove.

En Con da Hedra

Un colectivo que, presidido por Manuel Castro, desarrolla desde hace años un plan mediante el cual contribuye a proteger la especie favoreciendo su reproducción en parcelas como Con da Hedra, al tiempo que las reses generan ingresos, precisamente por la venta de su sabrosa carne, y mantienen limpios los terrenos comunales.

La degustación de la carne de cachena, al estilo caldeiro y guisada, se desarrolla hoy con un almuerzo al que acuden cerca de trescientas personas y en el que, además, se sirve empanada y pulpo á feira.

En la calle de Castelao

Pero no es ésta, ni mucho menos, la única cita gastronómica del fin de semana. También se desarrolla -en la calle Castelao- la "I Festa do Pincho Solidario".

Es una propuesta ideada para recaudar fondos destinados a ayudar al club de remo Mecos que arrancaba el viernes con la "Noite Galega" y la música de Paradanda; continuaba ayer, con el "Día da Paella" y la música de Adro Vello, Asxupen y Carmela Arce; y que se completa hoy, con una jornada dedicada a los callos y sesión vermú a cargo de Cinco en Zocas y A Banda do Sequío.

En Siradella y Lordelo

Música, por cierto, que estuvo presente tanto el viernes como anoche y esta madrugada en Monte Siradella, donde la asociación cultural Figheira do Meco celebraba su tradicional festival con un cartel integrado por "Xunta de Malisia", "Négome", "Condena", "Último Intento", "The Four Mad Demons", "Barbitúricos", "The Wab", "Lóstregos", "Mancha Negra" y "Mamut".

Conciertos que tienen continuidad hoy de la mano de "Blues do País" y "O que nos boten" con motivo del quinto aniversario de Taberna da Cruz, donde proponen una fiesta que va a desarrollarse a lo largo de todo el día dentro y fuera del establecimiento, en el paseo que une Lordelo con Terra de Porto.

Aunque citas musicales había otras de interés durante el fin de semana en la localidad meca. Es el caso de la actuación de "Doce Vita" y el dj Pacucho en el Casino La Toja, que se anunciaba para ayer a partir de las 22.00 horas con motivo de la fiesta del cuarenta aniversario de la sala de juegos asentada en A Toxa.

En la velada se incluían otras propuestas, como un catering, coctelería, sorteos y regalos.

Más relajada se presenta la tarde de hoy en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, en Monte da Vila, donde se proyecta una nueva película del ciclo "Cinemas de Galicia", en este caso "Lady Macbeth".