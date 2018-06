"I Festa do Pincho Solidario", en O Grove

Este fin de semana se celebra en la céntrica calle Castelao de O Grove la "I Festa do Pincho Solidario", con "precios asequibles", juegos populares, sorteos y numerosas actuaciones musicales.

Es una cita con la que recaudar fondos para ayudar al club de remo Mecos que comenzaba ayer con la "Noite Galega", en la que se ofrecía choripán, pimientos de Padrón, empanada, queimada, rosca y otros productos, además de las actuaciones del grupo Paradanda y "Folgada co seu acordeón".

Hoy se celebra el "Día de la Paella", con sesión vermú a cargo de Carmela Arce, Juan González, el grupo de pandereteiras de Adro Vell y las de Axupen, música disco, @Deviño y "Sheila and friends".

Mañana se organiza el "Día de los Callos", con música a cargo de Cinco en Zocas y A Banda do Sequío.