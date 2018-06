El secreto está en las cepas viejas

Barrantes será este fin de semana el epicentro festivo de O Salnés debido a la celebración de la 46 Festa do Viño Tinto do Salnés. Un buen momento para echar la vista atrás, y conocer los secretos de uno de los hombres que más premios ha ganado en el certamen con sus vinos. Manuel Núñez Señoráns, de Leiro, nació hace 94 años, más o menos por la misma época en la que su padre plantaba unas cepas de Folla Redonda que hoy, casi un siglo después, están dando muchas satisfacciones a sus descendientes. La antigüedad de la planta, de hecho, hace mucho para tener un caldo bueno.

Manuel Núñez Señoráns es una institución en Ribadumia. No existe un registro oficial de todos los premiados en la Festa do Viño Tinto de Barrantes, de ahí que no se sepa con certeza quién es el cosechero que más premios ha ganado a lo largo de la historia del certamen, pero son muchos los que afirman que ese honor le corresponde a Núñez Señoráns. Suyo fue, de hecho, el primer premio de la pasada edición. En una ocasión, se puso a hacer memoria, y calculó que ha ganado el primer premio en una decena de ocasiones, y que tiene unos 25 trofeos más por haber quedado entre los seis mejores.

Manuel Núñez Señoráns tiene 94 años y es de Leiro. Pese a su edad, sigue interviniendo tanto en el cuidado de las vides como en la vendimia y en la elaboración del vino. Su familia acude a él a menudo en busca de consejo, "porque la experiencia es un grado", admite una de sus dos hijas.

Cuando se le pregunta por el secreto de la calidad de sus caldos a este histórico cosechero, y miembro de la comisión organizadora de las primeras fiestas, a finales de los años 60, no lo duda. "Es por la antigüedad de las cepas. Las plantó mi padre, y ya tienen más de 90 años. Cuanto más antiguas son las cepas, menos cantidad de uva dan, pero de más calidad".

La edad de las plantas es lo primero que se necesita, según él, para que un vino salga bueno. Pero hay más aspectos que se deben cuidar. "También es importante la maduración. Nosotros somos de los que vendimiamos lo más tarde posible, lo dejamos casi para el final".

Incluso se ha dado el caso alguna vez de llegar a una finca para vendimiar y de dar la vuelta sin recoger ni un solo racimo porque vieron que la uva no estaba tan madura como ellos querían. Una maduración que no determinan con ningún aparato, como los modernos medidores de azúcar. "Lo hacemos de la forma tradicional, a ojo, como hacían los antiguos. Vamos, miramos la uva, la tocamos?".

Algunas de las señales que suelen dar los racimos cuando están en su punto óptimo son que el agua de las uvas "pegue en las manos" (eso significa que tiene un nivel alto de azúcar), o que los granos estén blandos.

Sin embargo, el mimo con el que que él y su familia tratan la materia prima no significa que se olviden de la importancia del trabajo en bodega. Allí, hay dos pasos que Manuel Núñez Señoráns considera muy importantes. El primero es echar en el barril únicamente las uvas, sin el tronco del racimo, para lo cual utilizan una máquina que los desgrana. "Para mí también es fundamental 'calcar' bien el vino. Hay que 'calcarlo' unas cuentas veces al día para que fermente bien, para que el vino no quede mucho tiempo arriba frío".

El terreno de Leiro

Se cree que las primeras cepas de Folla Redonda, con la que se produce el tinto Barrantes, se plantaron en O Salnés entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Fue la respuesta desesperada de los agricultores, que vieron como la plaga de la filoxera arrasaba todas sus plantaciones de las variedades autóctonas y puras, como el Caíño, el Espadeiro o el Mencía. En cambio, el Folla Redonda, una uva mestiza nacida de mezclar la especies Vitis Vinifera con otras europeas o americanas, resistió bien la embestida de la enfermedad. Y no solo eso, sino que producía unos caldos que eran muy apreciados. Por eso triunfó, y perduró.

Por ello, es probable que las cepas que plantó el padre de Manuel Núñez, y de las que ahora sale el vino que concursa en la Festa do Viño Tinto do Salnés, fuesen de las primeras de toda la comarca. Además, acertó con el terreno, o eso cree Núñez Señoráns. "El terreno también influye, porque hay zonas mejores que otras. Y en Leiro sí que tiene que haber buenos suelos, porque es raro el año en que no hay un cosechero de esta parroquia entre los premiados de la fiesta".

Pasados los años, las administraciones intentaron erradicar los vinos híbridos, y fomentar la producción de los caldos elaborados con variedades puras, como el Albariño. Por ello, se daban ayudas para que los agricultores arrancasen las retorcidas y viejas cepas de Folla Redonda, y pusiesen en su lugar el más aristocrático Albariño.

Pero Señoráns no quiso el dinero; aunque su decisión no se debió, al menos en un primer momento, a ninguna razón de idealismo romántico. "Pensaba que ninguna de mis dos hijas querría trabajar en las viñas, y el Albariño da mucho más trabajo que el Barrantes".

Eso sí, asegura que pasado el tiempo no siente ningún remordimiento por aquella decisión. "No me arrepiento, nada, al contrario. Me alegré mucho de quedarme con el tinto y de conseguir todos estos premios". Otro motivo de alegría fue el comprobar que sus descendientes no se tomaron la producción de vino como una pesada e incómoda carga, sino que la asumieron con cariño e ilusión. "Es estupendo que sigan con esto".

A Manuel Núñez Señoráns no le extraña el enorme crecimiento de la fiesta de Barrantes en las últimas dos décadas y pico. Lo que empezó poco más que como una reunión de amigos, atrae ahora a miles de personas. "Cuando participé en la fundación de la fiesta, ya me imaginaba que iba a tener este éxito, porque el tinto de Barrantes ya tenía mucho éxito en aquel momento". Este año, él y su familia presentaron dos vinos al concurso. La primera fase la pasaron. Pero el resultado final no se sabrá hasta el sábado,a los postres de la comida de confraternidad.

Programa para hoy

La fiesta empezó ayer con el aperitivo de la verbena del Combo Dominicano, y el montaje de la carpa de venta de vino, donde expondrán sus caldos 15 cosecheros, al precio de 1,50 euros la taza, y 4 euros la botella.

La carpa abre a las 13.00 horas de hoy, momento en el que el alcalde de Ribadumia, David Castro, procederá a la inauguración oficial del evento. Ya por la tarde habrá una misa cantada, seguida de procesión; "Cantos de Furancho" en la carpa oficial; y la verbena con Panorama y Pontevedra.