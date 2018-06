El pleno urge la ambulancia medicalizada porque está en juego "la vida de los vecinos"

Discriminados. Desamparados. Ciudadanos de segunda. Agravio. Necesidad imperiosa. "Estamos hablando de la vida de nuestros vecinos". Estas fueron algunas de las palabras que ayer por la tarde se escucharon en el pleno de Vilagarcía por parte de distintos partidos políticos para referirse a la vieja demanda de O Salnés de contar con una ambulancia medicalizada que permita atender con la mayor rapidez posible emergencias vitales tales como infartos o ictus.

Después de que el PP rechazase en el Parlamento gallego la propuesta del PSOE de dotar a la comarca arousana de una ambulancia de soporte vital avanzado, la formación del puño y la rosa decidió llevar al pleno vilagarciano una moción similar por la vía de urgencia para exigir a la Xunta que reconsidere su postura y atienda de una vez por todas la reivindicación que la comarca viene manifestando desde hace años en atención a su nivel de población y a los "informes elaborados por profesionales sanitarios", recalcó el gobierno socialista.

De hecho en marzo de 2015 la corporación vilagarciana ya sacó adelante una moción similar para reclamar a la Xunta este servicio "que por derecho sanitario merecemos", dejó claro el alcalde. Alberto Varela acusó al Sergas de "discriminar" a O Salnés y de "gastarse 650.000 euros en sacerdotes en los hospitales", más de los 600.000 euros que costaría poner en marcha la demandada ambulancia medicalizada.

Después de que el PP anunciase su voto favorable a la propuesta socialista, el regidor se dirigió a la bancada conservadora para espetarle que "no estaría de más que además de levantar la mano, también levantaran la voz en su partido para reclamar esa ambulancia para toda la comarca".

Y es que aunque la concejala Rocío Llovo (PP) manifestó "estar de acuerdo con el espíritu de la moción", esgrimió los datos aportados por algunos profesionales para restar importancia a la necesidad de una ambulancia de soporte vital avanzado: cada año se derivan de O Salnés a Vigo menos de 20 infartados, el tiempo de los traslados a la ciudad olívica "es similar" a los de Santiago (según el concello de la comarca llegan antes a una ciudad que a otra) y la mortalidad por infarto se sitúa en un 2,4%, por debajo de lo que marcan la Sociedad de Cardiología.

Llovo reprendió al gobierno por no explicar el motivo del rechazo del PP en el Parlamento. "Pidió al PSOE que retirase el primer punto porque los datos de infartos agudos de miocardio, del Regalia, son datos personales que no se pueden hacer públicos por la Ley de Protección de Datos", reveló la edil popular, enfermera de profesión. "Si las cifras arrojasen que se necesita una ambulancia en O Salnés, no dudaría en hacerse", agregó.

"Sabemos que buscan el titular de "el PP no apoya" y ese no va a ser el titular de mañana", trasladó Llovo al gobierno, a lo que el alcalde le replicó que "el titular que buscamos es que O Salnés tenga una ambulancia de soporte vital avanzado".

"No es un capricho"

Las demás fuerzas políticas dejaron clara su postura a favor de la ambulancia. "No es un capricho de esta corporación cuando reclamamos en 2015 la ambulancia para nuestra comarca. Los informes de los profesionales médicos avalan esa necesidad, y también nuestra población. Pero en ese año las prioridades de la Xunta eran pagar 300.000 euros a Enrique Iglesias por un vídeo promocional de Galicia o 177.000 para reparar el tejado de una iglesia", criticó el portavoz de Esquerda Unida, Jesús López, que animó a los arousanos a "salir a la calle" para reclamar la dotación.

Xabier Ríos, del BNG, y Gaspar Somoza, de Somos, coincidieron en resaltar "la discriminación" que sufre la comarca. Ante un grupo de técnicos de ambulancias, el alcalde se comprometió a seguir luchando hasta donde haga falta para lograr la ambulancia.