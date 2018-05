La próxima Festa do Albariño tampoco será de Interés Turístico Internacional

Una peña, durante una pasada edición de la Festa do Albariño. // Noé Parga

Salvo sorpresa, será ya muy difícil que el Ayuntamiento de Cambados pueda cortar la cinta inaugural de la próxima Festa do Albariño con la declaración de Interés Turístico Internacional en el bolsillo. Este título lo concede la Secretaría General de Turismo, dependiente del Gobierno central, pero antes es necesario un informe favorable de la Xunta de Galicia, y Cambados todavía no lo tiene.

Para que una fiesta se declarada de Interés Turístico Internacional, el promotor de la misma tiene que enviar una memoria en la que demuestre que se cumplen los requisitos establecidos, entre ellos que el evento tenga repercusión en los medios de comunicación de varios países extranjeros. El Ayuntamiento arousano confió a una consultora externa la elaboración de la memoria, y en su día se envió toda la documentación a la Xunta.

Pero la administración autonómica contestó al Ayuntamiento que debían remitir todo el papeleo de nuevo, pero ahora digitalizado, y alojándolo en la sede electrónica de la Xunta. Según la alcaldesa, Fátima Abal, este proceso ha sido muy laborioso, pues fue necesario escanear y digitalizar hoja por hoja la memoria, de ahí que el tiempo se les echase encima. Tanto es así que hasta ayer no pudieron enviar por segunda vez la documentación al departamento gallego que tiene que hacerles el informe favorable a su petición.

"Nos han dicho que el procedimiento suele ser bastante rápido", manifestó ayer Fátima Abal a preguntas de FARO. Pero parece ser que Madrid suele tardar un par de meses en hacer oficial una designación de este tipo. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Cambados aún no tiene en su poder el informe vinculante de Santiago, y que la Festa do Albariño empieza a principios de agosto, ya se puede dar por seguro de que la próxima edición volverá a celebrarse como de Interés Turístico Nacional. En cualquier caso, la cartelería promocional que se haga sobre la fiesta ya no podrá reflejar el ansiado ascenso de categoría. Una demora que impedirá dar un mayor realce a la fiesta, la última antes de las elecciones municipales de la primavera próxima.

El Concello cambadés ya anunció a finales de 2016 que intentaría conseguir la declaración de Interés Turístico Internacional en 2017, dado que ese año el municipio fue Ciudad Europea del Vino, con lo que se multiplicarían los efectos promocionales en el extranjero. Pero ese objetivo no se logró, dado que hubo que esperar varios meses para que se concretasen las publicaciones en los medios de comunicación extranjeros.

Vieja aspiración

Cambados lleva años intentando el ascenso de categoría de la Festa do Albariño. De hecho, ya había empezado los trámites el Partido Popular siendo alcalde Luis Aragunde. Pero el cuatripartito optó por empezar de cero, pues según ellos al llegar al Concello no había ni siquiera un expediente sobre el procedimiento.

O Grove quiere el mismo título para su Festa do Marisco, que tiene lugar en octubre.