Los pacientes de O Salnés esperan hasta once días por una cita con sus médicos de cabecera

El hecho de que el Sergas no cubra de forma sistemática las bajas, permisos o vacaciones del personal incide en las listas de espera de atención primaria. Así lo apuntan al menos desde la Plataforma pola Sanidade Pública do Salnés, que ayer dio una conferencia de prensa en Cambados para anunciar una manifestación, que se celebrará el 1 de junio en protesta por el cierre del centro de salud de la Vila do Albariño por las tardes. En el Ayuntamiento sostienen que la situación es ahora mismo delicada en Cambados, hasta el extremo de que hay pacientes que tienen que esperar hasta once días para ser atendidos por su facultativo de familia.

Pero esta demora no es exclusiva de Cambados, puesto que en A Illa las esperas para ser recibido por un médico pueden alargarse también. Así, hay casos de facultativos que tienen sus agendas cerradas hasta el jueves de la semana próxima, día 31. Y aún en ese caso ya solo les quedan huecos en una franja de la mañana.

La situación es mejor en otros centros de salud dependientes de la extinta área sanitaria de O Salnés, como los de Vilagarcía, Vilanova o Ribadumia. Aún así, hay numerosos pacientes en Vilagarcía que llevan ya más de dos meses sin un médico fijo, pues su facultativo está de baja y el Sergas no ha cubierto su plaza. Lo mismo sucede con un pediatra, lo que afecta a los niños de su agenda, que son atendidos por profesionales diferentes, según el día que acudan al centro. Otro inconveniente al que tienen que hacer frente estas familias es que no pueden pedir cita por internet, lo que los obliga a llamar por teléfono o ir en persona al centro.

Algo semejante está sucediendo en Cambados, donde hay al menos un profesional que ha cogido unos días de permiso, por lo que sus pacientes están siendo derivados a un médico sustituto. Pero la primera cita que les dan es para el 4 de junio. La alternativa que tienen estas personas es presentarse igualmente en el centro y pedir ser atendidos por urgencias, o acudir al Punto de Atención Continuada (PAC), pensado también para atenciones no programadas.

Hay pacientes, sin embargo, en mejor situación. Así, por ejemplo, en Vilagarcía hay vecinos cuyo médico podría ya recibirlos el martes de la próxima semana. En Ribadumia, las personas que acudían ayer al centro de salud ya llevaban cita para la semana próxima, porque aunque uno de los dos médicos ha cogido unos días de permiso, el Sergas sí ha mandado un sustituto para estos días. Y en Vilanova, cuatro de los seis médicos incluso tenían huecos para hoy a última hora de la mañana de ayer.

En cualquier caso, para la Plataforma pola Sanidade Pública y para el Concello de Cambados no es de recibo que haya gente que tenga que esperar entre ocho y once días para ser recibidos por su médico de familia.

En opinión de uno de los miembros de la Plataforma, el médico de Urgencias del Hospital do Salnés, este atasco en la atención primaria se debe a que "la organización por parte del Sergas está fallando estrepitosamente por una cuestión de ahorro económico. El Sergas argumenta que no cubre las bajas ni las vacaciones porque no hay médicos, pero médicos sí que los hay. Lo que pasa es que se están marchando a Suecia y a Portugal".

En Cambados, además, están muy preocupados por el anunciado cierre de las consultas del centro de salud por las tardes durante los meses de verano. El concejal de Sanidade, Constantino Cordal, apunta al respecto que eso provocaría una mayor presión asistencial para los médicos con horario de mañana. "Si ahora ya hay que esperar 11 días por una cita, después habrá que esperar 15 o 20", argumenta. Una situación que, presumiblemente, pocos pacientes aceptarán, con lo que irán al médico por urgencias, irán al PAC o directamente al Hospital do Salnés, "con lo que serán esos servicios los que se saturen de gente", prosigue Ramón Barreiro.

Pero la falta de sustitución no solo afecta a los médicos. También se quejan de falta de relevo los administrativos, que se encargan de atender a los pacientes en recepción y por teléfono, y de tener al día todo el papeleo del centro. En verano, sí se cubren las vacaciones, pero con contratos de media jornada.

Un solo pediatra

Otro motivo de queja en Cambados es que llevan un par de meses con un solo pediatra. Hasta hace poco, el centro de salud contaba con tres, pero uno de ellos se ha jubilado, y otra está de permiso por maternidad. Según el concejal de Sanidad, lo que ha hecho el Sergas es enviar unos días a la semana al pediatra que ya atiende en Ribadumia y A Illa.

Por todo ello, Cordal y la Plataforma sostienen que hay motivos más que suficientes para organizar una manifestación de protesta contra el Sergas. Ésta será el 1 de junio (viernes), a las 20.30 horas. La marcha saldrá de la plaza del Concello, y tras recorrer el paseo marítimo terminará delante del centro de salud. Entre tanto, el Ayuntamiento va a colocar una gran pancarta reivindicativa en el mismo centro sanitario -el edificio, en la actualidad, es municipal-, y enviará dípticos a todas las casas del municipio dando su punto de vista sobre la sanidad pública y pidiendo que se acuda a la manifestación.